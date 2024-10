"13h15 le samedi" 19 octobre 2024 sur France 2 : L'enquête sur la mort de Lina

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 19 octobre 2024 sur France 2, « L'enquête sur la mort de Lina », un document d'Yvan Martinet, Perrine Bonnet, Manon Descoubès et Elise Leygnier.

Plus d'un an après sa disparition, le corps de Lina a été retrouvé à plus de 500 kilomètres du lieu où elle s'était volatilisée.

"13h15 le samedi" retrace les différentes étapes de l'enquête qui ont permis d'établir une piste et de remonter à un suspect.

La découverte, mercredi 16 octobre 2024 dans une zone boisée de la région de Nevers, dans la Nièvre, du corps sans vie de Lina, disparue il y a plus d'un an en Alsace, a mis fin à tout espoir de la retrouver vivante.

Une longue et minutieuse enquête associant les analyses de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et travail de la Section de recherches de Strasbourg a permis de retrouver le corps de l'adolescente, dont le téléphone avait cessé d'émettre quelques minutes après sa disparition.

Le samedi 23 septembre 2023 à 11 heures, à Saint-Blaise-la-Roche, petit village dans le Bas-Rhin, Lina se rend à pied à la gare, située à 3 kilomètres du domicile de sa mère pour rejoindre son petit ami. Sur le chemin, l'adolescente disparaît sans laisser aucune trace.

En juillet 2024, des traces d'ADN de la jeune fille, retrouvées dans un véhicule, ont permis de remonter la piste et d'identifier un suspect, Samuel Gonin. Mais les enquêteurs ne pourront jamais l'entendre, il se suicide peu de temps avant son interpellation.

C'est l'analyse de la géolocalisation du véhicule qui les amènera au corps de Lina