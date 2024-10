"Grands Reportages" : Héritiers inconnus, saison 4, dimanche 20 octobre 2024 sur TF1

Dimanche 20 octobre 2024 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir le 4ème épisode de la 4ème saison de la série documentaire « Héritiers inconnus » réalisée par Camille Roperch et Noémie Mayaudon.

Entre secrets de famille et enjeux financiers, « Héritiers Inconnus » plonge dans l’univers mystérieux et souvent romanesque des généalogistes successoraux.

Antoine, Marine, Julien ou encore Clémence sont tous des professionnels de la généalogie successorale. Lorsqu’une vie s’éteint et qu’on ignore à qui doit revenir l’héritage, c’est à eux que l’on fait appel pour trouver d’éventuels héritiers. Moitié historiens, moitié détectives, ils mènent l’enquête pour apporter aux héritiers un legs inattendu et parfois leur révéler des secrets de famille. Une mission délicate qui les mène partout dans le monde, sur des pistes inattendues, et à la découverte d’histoires parfois rocambolesques.

Épisode 4

Près de Strasbourg, après une enquête à rebondissement, Jérôme et Julien ont retrouvé tous les héritiers de Marie-Rose. Dans l’épisode précédent, ils ont découvert que cette femme morte dans la solitude avait de nombreux frères et sœurs, et ils ont également eu la surprise de lui retrouver une fille. Élevée loin de sa mère, Christine se découvre une famille à près de 50 ans. Elle s’apprête à rencontrer sa tante, la sœur de sa maman qu’elle n’a pas connue. “En marchant vers la maison, c’est un tourbillon.” déclare-t-elle. “Quand on rentre chez Corinne, elle a tout préparé pour accueillir au mieux cette nièce qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle considère déjà comme quelqu'un de la famille” explique Julien.

Jeanne-Marie et Julien vont plonger au coeur d’une page sombre et méconnue de l’Histoire de France. Ils doivent intervenir dans une succession bloquée depuis plus de 10 ans car un des héritiers, un frère du défunt est porté disparu depuis plus de 80 ans, en pleine Seconde Guerre Mondiale. Mais l’enquête va prendre un tournant inattendu. “Et donc là on tombe quand même de haut. Il a fait partie des premiers engagés français dans la Waffen-SS”, explique Julien. Les raisons qui nous font aimer ce travail, c'est qu'on mélange la petite histoire avec la grande histoire, c'est-à-dire qu'on arrive sur la vie d'une personne lambda et qui se retrouve en fait à 16 ans au milieu du second conflit mondial et dans le camp nazi ajoute-t-il. Les généalogistes vont devoir retracer sa vie pendant la guerre puis annoncer leur découverte aux héritiers, des neveux. Comment vont réagir ces derniers en apprenant le passé inavouable de leur oncle ?

Au Vietnam, Marine et David sont toujours sur les traces des héritiers de Phan. Dans l’épisode précédent les deux généalogistes ont découvert que sa famille appartenait à la dernière dynastie impériale du Vietnam. A Hanoï, ils ont pu consulter une archive exceptionnelle : un livre d’or contenant les noms de chaque génération de cette dynastie. Ils ont quitté Hanoï et c’est à Hué, l’ancienne cité des rois, qu’ils poursuivent leur quête. “Quand on est au cœur de la cité impériale, je sens très clairement et littéralement le poids de l’histoire, s’exclame David”. Les généalogistes ont engagé de gros frais pour retrouver les héritiers de Phan, ils espèrent être sur la bonne voie en venant ici.

Enfin, pour son nouveau dossier, Stéphanie de Villers devait à l’origine simplement s’assurer que la défunte n’avait pas d’autres héritiers que ceux connus du notaire. Draga, une femme d’origine serbe s’est éteinte à l’âge de 80 ans en région parisienne. Sa fille unique, Myriana, décédée en Serbie il y a plus de 20 ans, a eu deux enfants en France : Gordana et Maurice. Ils ont été élevés par leur grand-mère tandis que leur mère est rentrée en Serbie. Les généalogistes doivent s’assurer qu’ils sont bien les deux uniques héritiers de Draga, et que sa fille Myriana n’a pas eu d’autres enfants. “Ce qu'on cherche, c'est effectivement de savoir ce qui s'est passé entre son retour en Serbie et ensuite son décès. Elle aurait pu avoir une autre vie.” explique Vesna. Stéphanie de Villers et sa collègue Vesna s’envoleront direction Belgrade en Serbie et leur enquête va les mener de surprise en surprise.