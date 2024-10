"Reportages découverte" : Familles recomposées, pas toujours facile, dimanche 20 octobre 2024 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 20 octobre 2024 à 14:45 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir le numéro de "Reportages découverte" « Familles recomposées, pas toujours facile » réalisé par Naomi Moschini.

En France, 1 enfant sur 10 vit au sein d’une famille recomposée. Dans ces familles, les relations, l’éducation des enfants, le mode de vie, les projets, tout est à construire ou reconstruire. Beaux-parents, enfants, « demi » frères et sœurs… chacun cherche sa place et la cohabitation n’est pas toujours simple.

Dans ce reportage, trois familles recomposées s’apprêtent à vivre un changement majeur qui les divisera où les rapprochera : l’arrivée d’un bébé, un mariage et des premières vacances ensemble… Pendant près d’un an les équipes de “Reportages découverte” ont suivi leur quotidien.



A Cherbourg, Dominique habite loin de ses deux filles qui résident en Bretagne chez leur mère et leur beau-père. Un week-end sur deux, il fait plus de 10 heures de route pour aller les chercher et les ramener. Un périple éreintant pour cette famille recomposée. La nouvelle compagne de Dominique est enceinte. Cet enfant qui va naître suscite beaucoup de joie mais aussi de l’inquiétude, notamment chez Rose, l’une des filles de Dominique : « j’ai un petit peu peur que mon père s’occupe plus du bébé que de nous ». Comment cette famille recomposée va-t-elle réagir à l’arrivée de ce nouvel enfant ?



A Toulouse, Nicolas et Emilie ont chacun une fille adolescente dont ils ont la garde à temps plein. Dans cette famille recomposée, belle-mère et belle-fille ont des conflits sur les règles de la maison. Emile l’admet, « ce n’est pas facile d’éduquer un enfant qui n’est pas le sien, il faut faire des compromis ! » Cet été, le couple a prévu de se marier. Un projet de longue date qui va peut-être ressouder cette famille à deux vitesses mais aussi pleine d’amour et de complicité. Nicolas l’assure, « C’est une vraie famille la famille recomposée, moi je la prends comme elle est, avec ses qualités et ses défauts, je n’y changerais rien ! »



En Saône-et-Loire, Guillaume et Aurore sont à la tête d’une grande famille recomposée de 9 enfants issus de 4 unions différentes. Les enfants se considèrent comme de « vrais » frères et sœurs mais avec autant de monde à la maison, la famille manque d’espace et vit avec un budget très serré. Aurore et Guillaume eux, sont constamment sous l’eau : « Quand on est une famille nombreuse, il n’y a plus d’intimité ! » Cette année, ils se sont lancé un défi : partir en vacances pour la première fois, à 11. Un test pour cette famille recomposée XXL : la bonne entente des enfants respectifs d’Aurore et Guillaume va-t-elle tenir lors de cette aventure ?