"Reportages découverte" : Bien dans leurs belles pompes, samedi 26 octobre 2024 sur TF1

Samedi 26 octobre 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de revoir « Bien dans leurs belles pompes », un document réalisé par Laura Chemouny.

C’est après le lit, l’objet dans lequel nous passons le plus de temps…la chaussure. Qu’elle soit en cuir, en toile, à talon, à scratch, très ancienne ou futuriste ce sont elles qui nous permettent d’avancer... Cet objet, si ordinaire soit-il, suscite des vocations, des passions et même des addictions !

Les équipes de "Reportages découverte" ont rencontré 4 fous de chaussures : Alexis est le seul collectionneur de souliers anciens en France. Amoureux d’un savoir-faire oublié, il rêve de dévoiler sa collection au public. Karim est l’inventeur des chaussures du futur. Après le smartphone, voici la « smartshoe », la chaussure intelligente connectée : une invention révolutionnaire. Mathilde, elle, fait ses 1ers pas à l’Opéra de Strasbourg en tant que bottière. Elle apprendra à fabriquer sur mesure les chaussures des prochains spectacles. Quant à Olivier, il est cireur de pompes... professionnel ! Un métier oublié qu’il remet au goût du jour et qui a un succès fou !

Alexis collectionne les souliers anciens de 1870 à 1930 : l’âge d’or du la chaussure sur mesure. C’est un obsessionnel du soulier, capable de dater une paire au 1er coup d’œil. « J’aime lorsque les embauchoirs et les semelles sont d’origine, j’aime voir les coutures petits points cousues mains, tous ces petits détails qui mettent en valeur le savoir-faire exceptionnel de l’époque ». Dans son 35 mètres carré, il stocke 120 boites de chaussures « Y’en a partout, sous le lit, dans l’entrée...le moindre espace est utilisé ! Il faudrait que je trouve une femme qui accepte de vivre parmi mes boites de souliers ». Le rêve d’Alexis est d’exposer un jour sa collection au public... Dans les prochaines semaines, il va faire une rencontre inattendue qui lui permettra de réaliser son rêve.

Mi inspecteur gadget mi visionnaire, Karim a inventé une collection entière de chaussures connectées. « Cette chaussure de running parle : elle vous coache en détectant votre fatigue, vos risques de blessure, elle modifie en direct l’amorti de la semelle. Cet escarpin, lui, chauffe l’hiver. Vous n’avez qu’à choisir la température avec votre téléphone. Et celle-ci c’est la chaussure de « Retour vers le futur » qui se lace toute seule !». Dans quelques jours, il se rendra au salon mondial de l’innovation à Las Vegas où les investisseurs et acheteurs du monde entier viennent repérer les pépites technologiques de demain. Le modèle avec lequel Karim veut marquer les esprits c’est le talon télescopique « il monte de 3 à 8 cm juste avec une application sur le téléphone ! C’est magique ! Et lorsque je verrai les yeux des gens s’illuminer au salon de Las Vegas, en voyant le talon monter et descendre, alors là, ce sera un vrai kiffe ! » . Mais Karim est loin d’imaginer le succès qu’il va rencontrer…

Mathilde, elle, est apprentie bottière à l’Opéra de Strasbourg. Elle apprend à fabriquer des paires sur mesure de A à Z, du simple mocassin noire à la chaussure de sorcière. « C’est ça qui est super à l’opéra : c’est de pouvoir passer de l’homme à l’animal avec une chaussure de grenouille, d’une paire discrète une autre beaucoup plus folle ! c’est très intéressant pour moi. » Mais le prochain opéra est dans 4 mois et elle doit créer seule, 4 paires de chaussures. « J’ai trouvé mes repères, j’appréhende moins, je suis capable maintenant de prendre seule les mesures du chanteur et de réaliser sa paire sur mesure jusqu’à l’essayage. » Viendra ensuite la répétition générale en costume et chaussure, sur scène, et les choses ne se passeront pas forcément comme prévu....

Enfin, Olivier adore cirer les pompes... Que ce soit dans les grands magasins, en entreprises ou à des soirées évènementielles, il a fait de ce métier désuet, à la mauvaise réputation un métier chic et à la mode. « C’est un métier noble qui redonne toute sa grâce au cuir et qui fait durer les choses. Et dans une société où on ne fait que consommer, c’est important de préserver, protéger et faire durer ... ». Les services d’Olivier s’arrachent au point qu’il a déjà embauché 4 cireurs à ses côtés. Mais son objectif est de conquérir les aéroports français « il y a des cireurs dans tous les aéroports du monde sauf en France. Si j’arrivais à décrocher ce contrat à l’année ce pourrait être énorme... et ça pourrait faire basculer ma société dans la cour des grands ! »