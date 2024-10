"Reportages découverte" : La revanche du Nord, dimanche 27 octobre 2024 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 27 octobre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vouss proposera de découvrir « La revanche du Nord », un document réalisé par Elisabeth Bonnet.

Des plages qui s’étendent à perte de vue, une côte préservée, des villes dynamiques et des habitants réputés pour le sens de l’hospitalité… Depuis quelques années, la fréquentation touristique des Hauts-de-France et de l’ex-bassin minier est en forte hausse. Une aubaine pour ce territoire longtemps mal-aimé.

Durant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" sont allés à la rencontre de quatre Nordistes bien décidés à redorer le blason de leur région, qui ne se résume pas aux usines et aux moules-frites !

Guide touristique, Nicolas fait le pari d’attirer les touristes dans le Nord et le Pas-de-Calais. « Quand j’évoquais ma région, les gens disaient qu’il n’y avait rien à faire là-bas. Je veux prouver qu’elle regorge de trésors et les faire partager au plus grand nombre». Nicolas prépare un circuit sur la Côte d’Opale pour montrer que les plages du Nord peuvent rivaliser avec celles du sud. Mais réussira-t-il à faire venir les touristes ? Ces derniers abandonneront-ils leurs clichés sur le Nord ?

A 38 ans, Marion, parisienne d’adoption, a quitté son poste dans une grande entreprise et fait le pari de relancer un savoir-faire en perdition : la faïence de Desvres. « J’ai réalisé que ce savoir-faire était en train de mourir puisque toutes les usines ont fermé. J’ai décidé de le faire renaitre ». Mais le pari est risqué pour Marion car une chose est de créer de la vaisselle, une autre est de la commercialiser. Son rêve : séduire les plus beaux établissements de la région notamment des chefs étoilés.

Le Nord est aussi un terroir de traditions gastronomiques. Romain et Bertrand, deux frères restaurateurs, viennent de racheter un ancien estaminet qu’ils veulent remettre au goût du jour. Pour attirer les clients ils aimeraient figurer dans la bible des estaminets du Nord, un guide incontournable dans la région. Mais pour cela ils doivent séduire son auteur qui lorsqu’il va passer inspecter le restaurant typique. « Un estaminet c’est un tout : un décor, une cuisine savoureuse avec des plats simples, mais il faut aussi une âme insufflée par les maitres des lieux ». Romain et Bertrand réussiront-ils à recréer cette ambiance conviviale qui fait l’identité des estaminets ?

Enfin, Sylvie Facon, originaire de la ville d’Arras, crée des robes féeriques en hommage à sa ville. Pour son prochain grand défilé, elle doit confectionner deux robes-livres qui mêlent à la fois dentelles de la région et livres anciens qu’elle détourne pour réaliser des véritables décors qu’elle ajuste sur ses robes. Elle les a déjà en tête, a dessiné les esquisses, reste à les concevoir et ce n’est pas une mince affaire…