"13h15 le samedi" 2 novembre 2024 : Le rêve américain sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 2 novembre 2024 sur France 2, « Le rêve américain », un document de Maxime Beneteau et Fabien Lasserre.

A quelques jours des résultats de la présidentielle américaine, "13h15 le samedi" s'est interrogé sur ce qu'il reste du fameux rêve américain. Les équipes ont suivi le parcours de trois Français expatriés aux Etats-Unis, bien déterminés à le vivre.

Le rêve américain, c'est l'un des grands idéaux des Etats-Unis depuis son existence, qui promet la prospérité et l'ascension sociale pour tous grâce à son travail et à sa détermination. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Les équipes de "13h15 le samedi" ont tenté de répondre à cette question en partant à la rencontre de trois Français qui ont décidé d’y croire et de le vivre…

Cécilia, une Parisienne de 35 ans installée à New York depuis dix-sept ans, a créé le compte "HelloFrench". Aujourd’hui suivie par 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux, elle diffuse aux Etats-Unis la langue et l’esprit français.

Bruno, 60 ans, passionné par les cow-boys, a réalisé son rêve d'enfant en achetant en 2012 un ranch près de Tombstone, en Arizona. Il y reçoit des touristes francophones et leur fait découvrir à cheval cette région chargée d’histoire.

Estel a débarqué en Californie sans un sou en poche. Vingt ans plus tard, elle est devenue l’un des agents immobiliers les plus en vue de Los Angeles, dans les beaux quartiers de la ville.

Ils se confient sur leur parcours, leur quotidien aux Etats-Unis, leurs réussites et leurs désillusions alors que l'élection pourrait faire basculer le pays.