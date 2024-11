"Grands Reportages" : Mon village hérite d’un trésor, samedi 9 novembre 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 9 novembre 2024 à 14:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Mon village hérite d’un trésor » réalisé par Baptiste Cordier.

Les communes françaises sont de plus en plus nombreuses à toucher des héritages… À chaque fois, derrière ces legs, se cache une belle histoire d’hommes et femmes attachés à leur village. Pour les petites communes, cet héritage surprise peut être un sacré coup de pouce… ou un cadeau empoisonné.

Pendant un an, “Grands Reportages” a suivi quatre villages qui ont touché le gros lot…et les problèmes qui vont avec…

Dans la Creuse, la maire de Saint-Priest-la-Feuille, Josiane Vigroux-Aufort vient de recevoir un million d’euros, plus que le budget annuel de la commune. « On va faire tout notre possible pour garder les pieds sur terre, on va se donner le temps de la réflexion », promet-elle. Avec son conseil municipal, elle va d’abord se retrousser les manches : décédé à l’âge de 76 ans, Michel Mandrille a laissé sa maison telle quelle, mobilier, vaisselle et bibelots compris ! La commune va organiser une brocante pour vider la maison. « C'est vrai qu'on plonge un petit peu dans son intimité. Mais il nous a fait l'honneur de nous donner tout ce qu'il possédait : à nous d'en tirer le meilleur parti. » La mairie met aussi en place une boîte à idées pour que les habitants puissent proposer des projets à financer grâce au legs. Mais il va être difficile de satisfaire tout le monde.

Au Vigen, près de Limoges, la municipalité vient d’hériter d’un château du XIXe siècle et de son domaine. Tout est en parfait état mais les lieux sont habités ! Une association d’une cinquantaine de membres rénove le château de Ligoure depuis quarante ans et en a fait un lieu unique ouvert sur l’agriculture et la culture. Le collectif est protégé par un bail que la commune est obligée de respecter. « Si le château est à vendre, c’est avec nous dedans, explique Freddy Le Saux, l’un des fondateurs. Mais on ne voudrait pas se trouver dans une position de rapport de force, parce que ça n'aurait pas de sens. Ligoure, c'est un héritage vivant. La mairie n'hérite pas seulement de murs et de terres agricoles : elle hérite d'une vie sociale, mais aussi d'une vie économique ». Freddy Le Saux et ses amis qui n’ont que quelques mois pour convaincre la municipalité. Si la mairie renonce à l’héritage, l’Etat récupèrera le bien et pourra casser le bail et expulser l’association.

À Wassigny dans l’Aisne, la mairie aimerait se débarrasser d’un encombrant musée, fermé depuis six ans. Au faîte de sa gloire dans les années 1990, le peintre et sculpteur Louis Cornu avait rassemblé ses œuvres et promis de les léguer à la commune. Mais 30 ans plus tard, au moment du décès de l’artiste, il est oublié. « Le musée est fermé mais il nous coûte 7000 euros par an en entretien et nous n’avons pas de perspective de réouverture au niveau de la commune », se lamente Franck Lépousez, le maire de Wassigny. Nous suivrons le maire qui tente de convaincre les neveux et nièces de l’artiste de reprendre les œuvres. Il a fait venir un commissaire-priseur pour évaluer les tableaux et sculptures… et l’estimation va lui réserver quelques surprises.

En matière d’héritage, une commune fait rêver tous les maires : Rouez dans la Sarthe. En 2008, le village de 800 habitants a hérité d’un patrimoine immobilier de 38 millions d’euros et perçoit désormais chaque année plus d’un million d’euros de revenus... Un cadeau exceptionnel, mais assorti de nombreuses conditions et contraintes. À commencer par la construction de logements haut de gamme pour personnes âgées “nécessiteuses”.

« Dans son testament, le légataire avait même précisé que la résidence devrait être construite en face de sa demeure », raconte Paul Melot, l’ancien maire de Rouez qui gère l’héritage depuis quatorze ans. Sur les 50 logements exigés par le donateur dans son testament, seulement 12 sont sortis de terre : la commune doit maintenant accélérer ses projets.

Ces Français qui lèguent leur fortune permettent parfois à leurs villages de retrouver un nouvel élan… mais ils donnent bien du travail et des soucis aux municipalités.