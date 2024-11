Augustin Trébuchon, le der des ders dans "13h15 le dimanche" ce 10 novembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 10 novembre 2024 sur France 2, « Le der des ders », une série documentaire en 4 épisodes sur le parcours d'Augustin Trébuchon, dernier soldat mort de 14-18.

C’était il y a plus de cent ans, un conflit censé être bref et qui dura quatre ans. La Première Guerre mondiale a fait près de 10 millions de morts. Parmi eux, Augustin Trébuchon, le dernier soldat tombé côté français. A travers son histoire, "13h15 le dimanche" retrace l’enfer des combattants de la Grande Guerre.

Le magazine "13h15 le dimanche " se penche sur le destin brisé des soldats de la Grande Guerre (1914-1918). Et en particulier sur celui de l’un d’entre eux. Il s’appelait Augustin Trébuchon et était berger en Lozère. Il a survécu à tous les combats avant de tomber 10 minutes avant la fin du conflit. C’était le 11 novembre 1918.

Épisode 1 • Les récits de ses compagnons de régiment

La brève existence du dernier soldat mort juste avant l'armistice n’aura laissé que peu de traces : ni lettre ni carnet, seulement quelques photos. Alors pour retracer le fil de sa vie et de sa guerre, qui fut celle de millions d’hommes pendant plus de quatre ans, Romain Potocki a retrouvé les écrits de ses compagnons de régiment. A plusieurs voix, ils tissent un récit bouleversant et effroyable.

Épisode 2 • 1914 : l’armée française est décimée

L’année 1914 a décimé l’armée française… Augustin Trébuchon et certains de ses compagnons d’infortune ont survécu aux massacres. Le soldat a été blessé, il est soigné à l’hôpital. Mais bientôt, il va repartir au combat, alors que la machine de mort se perfectionne pour faire un maximum de dégâts...

Épisode 3 • La "Chanson de Craonne"

Augustin Trébuchon finit l’année 1916 comme le reste de ses camarades : au plus bas, moralement et physiquement. Les soldats sont usés, un vent d’insurrection se met à souffler et pour accompagner la révolte, un chant émouvant gagne les rangs : La Chanson de Craonne...

Épisode 4 • Les dernières batailles



Augustin Trébuchon va intégrer le 415e, ce sera son dernier régiment et c’est avec lui qu’il va connaître les derniers mois de la guerre. L’armée allemande est affaiblie, la fin des combats est proche... Mais cela ne sera pas sans de dernières batailles particulièrement éprouvantes.

Une série de Romain Potocki et Manoé David / France.tv Studio.