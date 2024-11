Bruno Retailleau invité du Journal de 20 Heures de TF1 ce mardi 12 novembre 2024

Ce mardi 12 novembre 2024, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, sera l'invité du 20H de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

Un dispositif "XXL" pour un événement classé à haut risque. C'est ce que le ministère de l'Intérieur a préparé ces derniers jours pour le match de football France-Israël.

Selon le préfet Laurent Nuñez, les autorités ont mis sur pied un dispositif "très inhabituel" pour un match international. Selon la préfecture, environ 4000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Parmi eux : beaucoup d’unités de forces mobiles, que ce soit des CRS ou des gendarmes mobiles. Cela représente 2 à 3 fois plus que pour un match normal. Les effectifs seront en grande partie déployés aux abords du stade mais aussi, et c’est plus rare, à l’intérieur de celui-ci. Aux forces de l’ordre s’ajouteront 1600 agents de sécurité au sein de l'enceinte.

A deux jours du match de football France-Israël au Stade de France, Bruno Retailleau reviendra sur ce dispositif et répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau sur le plateau du JT de 20H.