"Reportages découverte" : Un palace en fête, samedi 23 novembre 2024 sur TF1

Samedi 23 novembre 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans le document « Un palace en fête » réalisé par Alex Gary.

Les palaces fascinent, pour leur faste, leurs dimensions, leur confort. Tout semble prévu pour que les clients s’y sentent à la fois comme chez eux et dans un monde magique. Mais en coulisse, cela nécessite un travail et une rigueur de chaque instant. Avec ses 200 chambres dont plus de 90 suites et des tarifs qui montent à 25 000 euros la nuit, Le Peninsula est l’un des hôtels les plus luxueux de France. Pour maintenir sa réputation, plus de 500 employés s’affairent jour et nuit.

Pendant plusieurs un équipe de “Reportages découverte” a pu plonger dans les coulisses de ce palace…jusqu’à la préparation exceptionnelle des fêtes de fin d’année.

Situé à côté de l’Arc de Triomphe à Paris, les prestations y sont hors norme, tout comme l’exigence envers les 500 employés. Dont Jessica… Elle est l’une des gouvernantes du palace. Toujours partante lorsqu’il s’agit de relever des challenges, la direction lui a proposé de devenir responsable des femmes de chambres… « Je suis tellement heureuse et en même temps très stressée, mais je ne pouvais pas dire non ! » nous avoue Jessica. Et la Fashion-week Parisienne va lui donner du travail… l’hôtel sera complet ! La jeune femme a une période d’essai de 3 mois pour confirmer sa promotion.

David lui est rompu à la pression… Il est le chef du restaurant l’Oiseau Blanc, situé au dernier étage du palace. Son travail en cuisine est reconnu unanimement. Le guide Michelin lui a même attribué deux étoiles. Pour fêter cela, le chef veut organiser un dîner exceptionnel. « Je vais réinventer ma carte pour une soirée, en proposant des produits rares… » David va donc sillonner la France pour dénicher des viandes, des vins qu’il sublimera. « Je me mets en danger mais j’aime ça ! ». Car seront conviés lors du dîner des clients fidèles mais exigeants, ainsi que des critiques gastronomiques.

Si David a de l’expérience, Yasmine elle est toute nouvelle dans le monde des palaces. « J’ai des paillettes dans les yeux dès que j’enfile ma tenue » nous confie-t-elle. Elle est une « page », les petites mains qui sont aux services des clients… amener une robe en urgence, chercher un rouge à lèvres à l’autre bout de Paris, accompagner des clients dans une virée en Rolls… Yasmine ne connait pas la routine mais gérer cette pression n’est pas simple tous les jours.

Et il y a Rached… Il s’occupe des stars et des clients ultra VIP. Il prépare leur arrivée et s’assure que leur séjour se passe à la perfection. « Ma culture Méditerranéenne fait que j’aime recevoir, je tiens à ce que l’accueil soit chaleureux. » Mais pour y parvenir, Rached prépare les arrivées de ses clients avec un perfectionnisme… digne d’un palace.