"Grands Reportages" : Championnat du monde des métiers, ces Français qui valent de l'or, dimanche 24 novembre 2024 sur TF1

Dimanche 24 novembre 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera le découvrir le 2ème épisode de « Championnat du monde des métiers : ces Français qui valent de l'or » une série documentaire de Marion Leclercq.

Les jeunes artisans eux aussi ont leurs Jeux Olympiques ! Ils sont carreleurs, pâtissiers, coiffeurs ou encore réceptionnistes. Coachés comme des athlètes de haut niveau, ils se préparent à la compétition de leur vie. Cette année, l’équipe de France des métiers joue à domicile, à Lyon, face à 1500 compétiteurs venus de 70 pays.

Pendant 9 mois, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi les meilleurs artisans de leur génération dans leur préparation exigeante, en France au Danemark et en Corée du Sud. Prêts à tous les sacrifices, soutenus par leurs professeurs, famille et amis, ils vont repousser leurs limites, pour espérer décrocher un titre mondial et vivre les moments les plus forts de leurs vies.

Épisode 2

Laura, 20 ans, est championne de France et cheffe de partie dans un restaurant étoilé à Annecy. Au mondial des métiers, elle devra faire preuve d’audace face à une trentaine de concurrents, “Je ne parle pas trop bien Anglais, je ne suis pas sûre de toujours bien comprendre les consignes, on verra bien ce que ça va donner !” Pour se démarquer auprès du jury à Lyon, elle va prendre des risques et surmonter ses difficultés.

En menuiserie, Benoît, 20 ans, va porter lui aussi le maillot de l’équipe de France. C'est est un redoutable compétiteur mais il a un talon d'Achille : il n’a jamais réussi à finir la pièce qu’il doit réaliser au concours dans les temps lors de ses entraînements. “L’erreur est vite arrivée par une mauvaise compréhension du plan, mais il ne fait pas perdre de temps !”.

Après un an de préparation et une compétition intermédiaire en Corée, Océane, 22 ans, réalisera une pièce en sucre monumentale ainsi que des personnages en pâte à sucre et des chocolats sur un thème imposé : Guignol. Face à une vingtaine de concurrents tout aussi déterminés qu’elle, la bataille s’annonce redoutable. Elle s’est entraînée aux côtés de l’une des favorites de l’équipe de France : Marie en coiffure. Une bretonne de 22 ans qui a choisi de consacrer une année entière à la préparation du concours. Elle a d’autant plus de pression pour réussir à Lyon que la France est tenante du titre.

Ticiano est l’un des benjamins du groupe, à 19 ans et a déjà une solide expérience dans le métier de carreleur. Il a remporté haut la main le titre de Meilleur apprenti de France mais il ne s’est confronté qu’à des compétiteurs français. “C’est un moment assez terrible, on veut juste finir. Il faut aller la chercher cette médaille, c’est très chaud !” Pour départager les compétiteurs à Lyon, la victoire peut se jouer à quelques millimètres…

Enfin, Théo est réceptionniste dans un palace parisien. A 19 ans, il navigue entre deux univers : un monde rural où il a grandi et l’ultra-luxe. Son épreuve lors du Mondial repose en grande partie sur de l’improvisation en anglais lors de jeux de rôle. Il va devoir gérer des crises et des demandes exceptionnelles, comme un client excédé ou un groupe arrivant à la dernière minute. Il devra montrer au jury qu’il sait garder son sang-froid en toutes circonstances, même confronté à l’élite de l’hôtellerie mondiale.