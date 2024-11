"20h30 le vendredi" : Autotune, le chant révolutionné, ce 29 novembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse ce 29 novembre 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Autotune, le chant révolutionné ».

Autotune, le chant révolutionné

L’autotune est une technologie apparue dans l'univers musical en 1998 avec la sortie du tube planétaire de Cher, Believe. Ce logiciel qui modifie la voix a révolutionné l’industrie de la musique, et des milliers artistes l’utilisent aujourd’hui, notamment dans le monde du rap. Certains aiment beaucoup, d’autres s’agacent de ces voix distordues au son métallique.

Au départ pourtant, l’autotune a été créé en 1996 pour ne pas être remarqué : il s'agissait alors de corriger discrètement les fausses notes et faire chanter juste à tous les coups. Plus étonnant encore, son inventeur, l'Américain Andy Hildebrand, était ingénieur dans l’industrie pétrolière, spécialisé en sismologie et en ondes acoustiques.

Un reportage de Louisa Ould, Vicent Barral et Sarah Jung.