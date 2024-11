"20h30 le samedi" : Le cinéma avec un petit truc en plus ce 30 novembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 30 novembre 2024 sur France 2, « Le cinéma avec un petit truc en plus ».

Chaque semaine, le magazine "20h30 le samedi" dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Avec plus de 10 millions d’entrées, Un p’tit truc en plus, réalisé par Artus, est le film de l’année : un carton au box-office et une dizaine d’acteurs pas comme les autres qui ont touché les Français en plein cœur. On se bouscule désormais dans la rue pour prendre des photos avec Arnaud Toupense, le fan de Dalida… Mais il en a fallu du temps et du chemin pour que se rejoignent le handicap et le cinéma.

Comment cette histoire a-t-elle commencé ? Peut-être avec le cri du cœur du grand Lino Ventura en 1965. Père d'une enfant en situation de handicap mental, il lance un message à la télévision pour alerter l'opinion publique sur la situation de ces enfants "pas comme les autres".

Quelques films ont aussi jalonné la voie : Rain Man de Barry Levinson, l'un des premiers à avoir traité le sujet de l'autisme, avec en tête d'affiche Dustin Hoffman et Tom Cruise. Et Le Huitième jour, de Jaco Van Dormael, qui a donné pour la première fois un premier rôle au cinéma à un acteur porteur de trisomie 21, Pascal Duquenne. Il a remporté, en 1996 au Festival de Cannes, le prix d'interprétation masculine avec Daniel Auteuil.

Un reportage de Peggy Leroy, Jean-Charles Guichard et Mathilde Rougeron.