"20h30 le dimanche" : les invités de Laurent Delahousse le 1er décembre 2024 sur France 2

Dimanche 1er décembre 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 1er décembre 2024 :

Face à l'écran • Sandrine Kiberlain



Elle sera à l'affiche, le 18 décembre, du film de Guillaume Nicloux « Sarah Bernhardt, la divine ». Elle y incarne, avec conviction et au côté de Laurent Lafitte, la comédienne surnommée "la Voix d'or" par Victor Hugo, une artiste qui a marqué le XIXe et le début du XXe siècle.

La rencontre • Lara Fabian



Elle est l'une des plus puissantes voix de la chanson française et revient pour son 16ème album « Je suis là », sorti le 29 novembre. Un projet très personnel qui aborde la thématique de la résilience, réalisé avec la collaboration de Vianney, Slimane, Yaacov, Meïr Salah, ainsi que Renaud Rebillaud et Vitaa.

L'interview • Nagui



Après avoir animé, comme chaque année, la grande fête du Téléthon aux côtés de Sophie Davant et de Mika, le parrain d'exception de cette édition, Nagui dressera le bilan de la collecte 2024 et des avancées de la recherche.

Il reviendra aussi sur le programme musical devenu incontournable, "Taratata". En 2023, l'émission a fêté en grande pompe ses 30 années d'existence lors d'un concert événement à Paris La Défense Arena. Lors de cette soirée, l'animateur a fait appel à la photographe Gaëlle Ghesquière pour réaliser ensemble un livre collector, « Taratata, le livre d'or du concert des 30 ans » (éd. Michel Lafon). Les bénéfices tirés de ses ventes iront à la Fondation pour la recherche médicale.

Le Live • Lara Fabian

Lara Fabian interprètera sur le plateau de "20h30 le dimanche" le titre Je t'ai cherché, issu de son dernier album.