L'événement : La République en crise, soirée spéciale ce soir sur France 2 à partir de 20:00

En raison de l'actualité, après le vote de la motion de censure et la démission du Premier ministre et de son gouvernement, France Télévisions bouleverse sa programmation ce jeudi 5 décembre et propose une soirée spéciale sur France 2.

Le Journal de 20 Heures Allocution du président de la République en direct dans le Journal de 20h de France 2 présenté par Anne-Sophie Lapix. L'Evénement : La République en crise France 2 propose un numéro exceptionnel de L'Evénement. Caroline Roux recevra des représentants des principaux partis politiques qui se succèderont en plateau pour réagir en direct à la crise actuelle. Jordan Bardella, président du RN. Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France. Rachida Dati, ministre de la Culture du gouvernement démissionnaire. Clémence Guetté, députée LFI du Val-de-Marne, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV. Boris Vallaud, président du groupe Socialistes et apparentés de l'Assemblée nationale Elle sera accompagnée d'éditorialistes et d'experts : Cyril Graziani, chef du service politique de France Télévisions, Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste, Dominique Seux, éditorialiste à France Inter et directeur délégué de la rédaction du journal Les Echos. Dissolution – Histoire d’un séisme politique La dissolution du 9 juin 2024 restera dans l’Histoire. Le documentaire Dissolution – Histoire d’un séisme politique écrit par Michèle Cotta, Patrice Duhamel, l’historien Jean Garrigues, réalisé et coécrit par Pauline Pallier, revient sur ce moment politique historique et inédit. Assemblée nationale, anatomie d’une crise Ce film raconte de façon exceptionnelle les débats et affrontements qui ont secoué le Palais Bourbon jusqu’à la dissolution du 9 juin 2024. Mais aussi les tentatives de compromis au plus haut niveau.