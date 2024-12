"Reportages découverte" : Jouets de Noël, les défis du Made in France samedi 7 décembre 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 7 décembre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de revoir « Jouets de Noël : les défis du Made in France », un document réalisé par Julie Benzoni.

Chaque année, plus de 2000 nouveaux jeux et jouets arrivent sur le marché français. Mais au pied du sapin de Noël, ils sont rares à afficher l’étiquette « Made in France » ?

Alors que le Scrabble demeure le jeu préféré des Français, de jeunes créateurs et artisans rivalisent d'inventivité pour proposer de nouveaux jeux et jouets fabriqués en France. Dans un contexte économique d’inflation, comment arrivent-ils à faire face à la concurrence asiatique, en maintenant des prix attractifs ?

Pendant plusieurs mois une équipe de "Reportages découverte" a suivi des entrepreneurs qui ne reculent devant rien pour produire des jouets « made in France », quitte à prendre de gros risques.

A Céret, dans les Pyrénées-Orientales, Gregory Bas, un trentenaire aux multiples vies professionnelles, a décidé de se consacrer à la fabrication de jeux en bois de qualité, fièrement estampillés "Made in France". Son savoir-faire d'artisan est désormais mondialement reconnu, avec des commandes prestigieuses telles que celle de la maison DIOR pour un "billard Indien" vendu à 1500 euros. Mais les temps sont durs et à l’approche des fêtes de fin d’année, son stock est rempli de jeux invendus. Il va tout miser sur le salon du jouet de Grenoble. Il n’a que quelques jours pour vendre son stock et sauver son entreprise.

A Vitré, Alain Joly dirige l'usine "Maïlou", qui produit des peluches "made in France". Il a repris l'entreprise il y a 2 ans pour sauver un savoir-faire menacé et emploi 30 couturières. La qualité des ours français est comparable à celle des produits chinois, mais leur coût de fabrication et 40% plus élevé. Il se prépare à rencontrer les patrons des plus grands magasins de jouets lors d’un congrès secret à Deauville. Il doit garantir la présence de ses peluches dans les futurs catalogues malgré une concurrence acharnée. L'avenir de l'usine bretonne et de l'ours français dépend des décisions à venir.

L'entreprise familiale "Fraise et bois", basée près de Mâcon, a choisi la vente en ligne plutôt que la grande distribution et les hypermarchés. Fondée en 2019 par Lison, graphiste, Thibaut, menuisier, et Romain, elle crée des jeux d’éveil en bois 100% made in France, qu’ils testent d’abord sur leurs propres enfants. Cette année, ils vont lancer un nouveau jeu « anti-crise » pour ne pas décourager les acheteurs déjà échaudés par l’inflation. Arriveront-ils à maintenir leur production, 5000 pièces par an, et surtout à les vendre dans un contexte de crise ?

Depuis la crise du COVID, Manon Allender a changé de métier et fabrique des puzzles modernes et colorés, tous « made in France ». Elle les vend dans sa ville de Lille comme dans 350 boutiques sur le territoire. A l’approche de Noël, elle doit veiller à ce que son fabricant lui livre en temps et en heure, 1000 puzzles pour honorer ses commandes.

Coup de projecteur sur le combat quotidien des ces entrepreneurs qui font tout pour que les jouets et les jeux français aient encore une place dans les rayons.