"Reportages découverte" : Tribunal des chauffards, tolérance zéro dimanche 8 décembre 2024 sur TF1

Dimanche 8 décembre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de décrouvrir le document « Tribunal des chauffards : Tolérance zéro » réalisé par Olivier Lacaze.

En France, les accidents de la route font près de 3500 morts et plus de 230 000 blessés chaque année. La tendance est à la diminution mais certains départements font encore figure de mauvais élèves. Parmi eux, les Côtes-d’Armor : + 50% d’accidents en trois ans ! Alors, les autorités ont décidé de hausser le ton : la répression est systématique et le tribunal de Saint-Brieuc, la plus grande ville du département, ne désemplit plus.

Pendant plusieurs mois, exceptionnellement, les équipes de "Reportages découverte" ont été autorisées à filmer ces audiences qui condamnent les Français pour leur comportement sur la route. Une justice au kilomètre qui, un jour ou l’autre, peut frapper à la porte de chacun d’entre nous…

Le Procureur de la République Nicolas Heitz, fraîchement nommé dans cette juridiction bretonne, a fait du délit routier son cheval de bataille. Son message est clair : la tolérance zéro. Et il n’hésite pas à monter au perchoir lors des audiences correctionnelles pour aider son équipe de magistrats aux emplois du temps surchargés et qui doit traiter près de 3000 dossiers chaque année. Les sanctions requises par le Procureur sont toujours plus lourdes : « C’est vrai que les personnes qui viennent ici sont parfois un peu surprises du caractère salé de l’addition. Elles peuvent non seulement être condamnées à une peine d’emprisonnement. Mais il y a aussi des conséquences sur le permis de conduire, des conséquences pécuniaires avec l’amende. Et il y a aussi des conséquences sur le véhicule avec la confiscation. Effectivement, ça fait beaucoup ».

L’alcool et les stupéfiants sont impliqués dans près d’un tiers des accidents mortels chaque année.

A 21 ans, Donovan, lui, espère que celui qui a tué son père dans un accident de la route sera condamné à la hauteur de sa peine. L’homme, ivre, a perdu le contrôle de la voiture qu’il conduisait. Sur le siège passager, le père de Donovan est éjecté dans l’accident et décède de ses blessures. « C’était notre pilier. Moi, j’ai perdu mon papa donc c’est atroce mais pour ma mère, ça faisait 24 ans qu’ils étaient ensemble donc elle perd sa moitié quoi ». "Reportages découverte" a suivi cette affaire d’homicide involontaire qui a anéanti la famille de la victime mais aussi le prévenu, responsable de l’accident, qui devra porter toute sa vie le poids de sa faute : « c’était un copain d’enfance. On a joué aux billes ensemble, on a joué aux voitures ensemble et moi je l’ai tué, jamais je ne m’en remettrais. »

La vie de Catherine et Jean-Paul a basculé à la suite d’un grave accident de moto provoqué par une automobiliste qui n’a pas respecté un stop. Un drame qui les a laissés gravement handicapés : « on avait des rêves plein la tête et tout a été effacé. Ce sont des souvenirs maintenant, on ne peut plus les faire. Ça s’est arrêté le 11 août ». Conseillé par Maître Caroline Glon, avocate spécialiste du droit routier, le couple attend beaucoup de son audience au tribunal qui doit leur accorder des dommages et intérêts suffisants pour les aider à réparer leur vie brisée.

Des infractions du quotidien aux délits les plus graves, ce film s’intéresse au quotidien de ceux qui rendent la justice à Saint-Brieuc mais aussi de ceux qui y sont confrontés et dont la vie bascule. Des tranches de vie se révèlent sans filtre face à des magistrats qui doivent d’abord écouter pour ensuite mieux sanctionner.