"20h30 le dimanche" : les invités de Laurent Delahousse le 8 décembre 2024 sur France 2

Dimanche 8 décembre 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 8 décembre 2024 :

Face à l'écran • Guillaume Canet



L'acteur est à l'affiche du film « Ad Vitam », disponible le 10 janvier 2025 sur la plateforme Netflix. Dans ce thriller d'action qu'il a coécrit avec Rodolphe Lauga, il incarne un ancien membre du GIGN, un rôle physique pour lequel l'acteur s'est entraîné pendant trois mois.

La rencontre • Général Ghislain Réty



À l'occasion des 50 ans du GIGN, le général Ghislain Réty, à la tête de cette unité d'élite depuis 2020, revient sur les missions fortes qui l'ont marqué et l'engagement de ses troupes au quotidien. Il évoque aussi sa collaboration avec l'équipe du film « Ad Vitam », qui a permis de coller au plus près de la vie de ces hommes et femmes de l'ombre.

L'interview • Sadeck Berrabah



Après sa tournée des Zénith de France qui a fait salles combles, Sadeck Berrabah, le chorégraphe des stars, est de retour depuis le 15 novembre au théâtre Le 13e Art, à Paris, avec son spectacle « Murmuration », revisité par une troupe de 50 danseurs. L'artiste se confie sur ses multiples vies avant son ascension, déclenchée en 2017 grâce à une publication sur les réseaux sociaux.

Le Live • Mc Solaar

L'auteur, compositeur et rappeur Mc Solaar a publié cette année, après sept ans sans album, le premier volet de « Triptyque : Lueurs célestes », un projet qui comprendra trois opus de sept titres. Sur le plateau de "20h30 le dimanche", il interprètera l'un d'eux.