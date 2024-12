"20h30 le vendredi" : Zorro est (re)arrivé avec Jean Dujardin, ce 13 décembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le vendredi" ce 13 décembre 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Zorro est (re)arrivé », un document sur le retour du vengeur masqué incarné par Jean Dujardin.

Zorro est (re)arrivé

Une cape, un masque et une épée en plastique : le déguisement de Zorro est un classique des cadeaux de Noël. Créé par l'écrivain et scénariste américain Johnston McCulley et apparu pour la première fois dans les pages d'un magazine en 1919, le vengeur masqué a traversé les époques sans prendre une ride. Repris dans plusieurs romans, puis au cinéma en 1920, c'est l'adaptation en série télévisée, de 1957 à 1959, par Disney qui a marqué toute une génération.

Le cavalier va à nouveau surgir hors de la nuit dans une nouvelle série réalisée par Emilie Noblet et Jean-Baptiste Saurel, diffusée sur France 2 le 23 décembre et accessible dès le 16 décembre sur la plate-forme France.tv. Sous le masque, l'acteur Jean Dujardin qui réalise un rêve de gosse en campant son héros favori.

Comment Zorro est-il devenu un mythe populaire et planétaire ? Comment a-t-il évolué ?

Un reportage de Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre.