"20h30 le samedi" : Le destin trois étoiles d’Anne-Sophie Pic ce 14 décembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 14 décembre 2024 sur France 2, « Destin trois étoiles », un portrait de la cheffe Anne-Sophie Pic.

Chaque semaine, le magazine "20h30 le samedi" dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

"20h30 le samedi" raconte le destin d’Anne-Sophie Pic, star de la gastronomie française, trois étoiles au Guide Michelin et des restaurants dans le monde entier.

Petite fille, elle vit déjà au rythme des cuisines depuis sa chambre : elle partage sa maison, et surtout ses parents, avec les clients du restaurant familial qui envahit tout. Dans ces conditions, elle ne rêve qu’à une chose, s’en détacher. Et pourtant, cette petite fille deviendra l’une des plus grandes cheffes au monde.

L’auberge acquise en 1929 par ses arrière-grands-parents deviendra un établissement gastronomique, la Maison Pic, à Valence. Son père Jacques réussira, lui, à retrouver les trois étoiles perdues par ses grands-parents après-guerre. Ce n’était pas à elle de reprendre le flambeau mais la vie en décidera autrement. Et elle devra se battre pour trouver sa place, guidée par son palais et son odorat, toujours en quête de l’assiette parfaite. Des souvenirs d’enfance à la haute gastronomie, Anne-Sophie Pic a réussi à sublimer son destin.

Un reportage d'Eventhia Lachaud, Jean-Charles Guichard et Elise Leygnier.