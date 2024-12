"13h15 le dimanche" : Les Zola, série documentaire en 4 volets ce 15 décembre 2024 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 15 décembre 2024 sur France 2, « Les Zola », une série documentaire en 4 épisodes signée Juliette Guérin, Félix Albert et Thomas Courcelle.

Derrière l'œuvre de l'écrivain engagé, monument de la littérature, se trouve le couple qu'Emile Zola a formé avec Alexandrine. Face aux épreuves, à la calomnie, à la violence politique et antisémite de leur époque, "les Zola" ont su rester unis.

L’ascension de l'immense écrivain Emile Zola est indissociable de la présence à ses côtés d’Alexandrine, son épouse. Cette petite lingère qui a posé pour les impressionnistes l'a encouragé et inspiré dans son travail d’écriture, l’a soutenu lors de son procès lié à l'affaire Dreyfus, et a poussé le dévouement jusqu’à entretenir et aimer les enfants qu'il a eus avec une autre femme.

Alexandrine a été le pilier de tous ses combats. A travers son récit et sa voix, "13h15 le dimanche" raconte le défenseur de la vérité dans l'affaire Dreyfus, l’écrivain épris de justice mais aussi l’homme, ses amours et son amitié avec les peintres Manet et Cézanne.

Épisode 1 • La vie de bohème

Née dans le Paris des petits métiers et du populo, Alexandrine partage ses journées entre son travail de lingère et les virées au bistro avec ses amis peintres, pour qui elle pose de temps en temps. Un jour, grâce à Paul Cézanne, elle rencontre Emile Zola.

Il travaille alors au service de presse de la librairie Hachette. Très vite, il lâche tout pour se consacrer au journalisme et fait parler de lui avec l’un de ses premiers articles, où il prend la défense des jeunes peintres refoulés des salons officiels et que l’on appellera plus tard "impressionnistes". Avec sa plume, Zola n’a qu’une obsession : briser les conventions, observer et décrire les réalités de son époque, et dire la vérité.

Épisode 2 • Au bonheur de ses dames



Le passé d’Alexandrine est tellement lourd qu’elle préfère se tourner vers l’avenir et l’espoir de jours meilleurs avec Emile. Tous les deux, ils vont conquérir Paris. Lui a déjà commencé à bousculer le milieu littéraire avec son roman Thérèse Raquin et ne compte pas s’arrêter là. Il a une idée de saga : les Rougon-Macquart. Mais à l’aube de la cinquantaine, Emile tombe éperdument amoureux de Jeanne Rozerot, une jeune lingère embauchée par Alexandrine...

Épisode 3 • J'acccuse... !



A ses côtés dans le combat d’Emile Zola en faveur du capitaine Dreyfus, Alexandrine raconte les premières hésitations de l'écrivain à s’engager et à écrire le célèbre "J’accuse…", une lettre ouverte au président de la République publiée dans le journal L’Aurore le 13 janvier 1898. Alexandrine retrace aussi le procès de Zola pour diffamation et son exil forcé à Londres.

Épisode 4 • Mort pour ses idées ?



L’affaire Dreyfus connaît de multiples rebondissements, faisant alterner "les Zola" entre espoir et découragement. Finalement, Emile Zola n’assistera jamais à la réhabilitation d’Alfred Dreyfus en 1906. Il meurt avant, en 1902, à son domicile parisien, asphyxié par une épaisse fumée qui émane de sa cheminée. Alexandrine dormait avec lui cette nuit-là, mais elle survit. Bien des années plus tard, les aveux d’un fumiste, c'est-à-dire un ramoneur, indiquent une piste criminelle, celle d’un certain Henri Buronfosse, anti-dreyfusard notoire, qui aurait volontairement bouché la cheminée... Zola aurait-il été assassiné ?