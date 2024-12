"20h30 le dimanche" : les invités de Laurent Delahousse le 15 décembre 2024 sur France 2

Dimanche 15 décembre 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 15 décembre 2024 :

Face à l'écran • Robbie Williams



À l’occasion de la sortie, le 22 janvier 2025, de son biopic « Better Man », réalisé par Michael Gracey, Robbie Williams revient sur sa vie mouvementée de pop star.

Après ses débuts au sein du groupe Take That, le chanteur britannique a connu une ascension fulgurante en solo et vendu plus de 85 millions d'albums sur la planète. Un succès mondial difficilement vécu par la star, constamment rattrapée par ses addictions.

Face à l'écran • Jean Dujardin

Jean Dujardin réalise "son rêve de gosse" en incarnant le héros de son enfance. L'acteur oscarisé porte le masque du légendaire Zorro dans la nouvelle série réalisée par Emilie Noblet et Jean-Baptiste Saurel, diffusée sur France 2 le 23 décembre et accessible dès le 16 décembre sur la plate-forme France.tv.

Le Live • Khatia Buniatishvili



À l'occasion de la sortie de son dernier album, « Mozart », sorti le 25 octobre, la pianiste star d'origine géorgienne Khatia Buniatishvili jouera sur le plateau de "20h30 le dimanche" un extrait d'un des concertos pour piano du compositeur autrichien.