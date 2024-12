"Grands Reportages" : Au royaume des jouets, samedi 21 décembre 2024 sur TF1

Samedi 21 décembre à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Au royaume des jouets » un document réalisé par Sophie Lainé.

Tous les ans en décembre, des millions d'enfants comptent les jours avant le passage du père Noël ! Mais où l’homme en rouge et à la grosse barbe blanche trouve-t-il sa marchandise ? Derrière la magie de Noël, se cache un marathon international pour que les jouets arrivent à temps sous le sapin. Une course contre la montre qui commence dès janvier.

Pendant 1 an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi le parcours des jouets à travers le monde … Depuis leur sélection, jusqu’à leur mise en rayon en passant par leur fabrication et contrôle de sécurité.



Ce matin de début janvier, dans ce magasin des environs de Bordeaux, il y a déjà beaucoup d’animations. C’est pourtant un lieu interdit au public, un magasin témoin destiné aux directeurs nationaux d’une des plus grandes enseignes de jouets françaises. Ici, ils testent et trient les jouets qu’ils voudraient sélectionner pour le catalogue de Noël prochain. Frédéric, directeur du magasin de Dinan en Bretagne, a craqué pour une voiture spéciale « elle se transforme en robot et a un super atout : elle fait de la fumée. Ça, c’est sûr que ce sera notre produit phare l’an prochain ». Marie, la directrice des achats, sait qu’elle peut compter sur son flair « il se trompe rarement et sent bien les tendances ». Aujourd’hui, ils doivent affiner les sélections du catalogue, ils le finaliseront dans un mois au salon de Nuremberg.

Un mois plus tard, Frédéric débarque au salon du jouet de Nuremberg. L’évènement le plus important au monde pour les professionnels. Sa mission : dénicher les produits stars, les pépites « L’idée c’est de trouver des jouets emblématiques, afin de pimenter le catalogue. On vient pour faire des trouvailles et négocier des exclusivités. C’est ce qui fait que nos clients choisiront nos magasins ».

A 32 ans, Pierre est un petit nouveau dans ce secteur du jouet. Il y a 3 ans, le jeune homme a créé des joujoux d’éveils recyclés et recyclables : « J’ai commencé dans le monde du jouet il y’a une dizaine d’année au sein de grands groupes industriels. Mais au bout d’un moment, j’ai été vite choqué. Cela allait à l’inverse de ce que moi je prônais, le fait que l’on produise à l’autre bout du monde, ce n’était plus possible. » Pierre a donc investi toutes ses économies dans son projet et espère bien cette année se faire une place parmi les géants du secteur. Pour cela, il se rendra lui aussi au salon de Nuremberg mais lui doit vendre. Il doit convaincre des distributeurs à l’international et tenter de se faire repérer par de grandes enseignes. « Pour une toute petite marque comme la nôtre, être à Nuremberg c’est crucial : sur quatre jours, on joue Noël prochain. »

En Chine, Charlotte, 35 ans, est experte en sourcing. Cette expatriée française a la lourde responsabilité de superviser la production de milliers de jouets fabriqués dans les usines. « Dès le mois de mai, on est sur les productions de Noël. Dans quelques semaines, nous devrons embarquer les produits à destination de la France. Je viens m’assurer que tout est dans les temps et que tout est conforme à ce que mes clients ont commandé. » Elle doit aussi s’assurer que ces jouets ne présentent aucun danger pour les enfants. Si ces jouets réussissent leur crash test, ils pourront partir par containers, direction la France : « Les jouets sont touchés et manipulés par des enfants. Donc c’est hyper important de vérifier qu’ils ne présentent aucun danger, que les yeux ou les moustaches des peluches ne tombent pas, que les voitures télécommandées ne sont pas trop bruyantes ni trop fragiles, etc… ».

Après avoir quitté la Chine et parcouru un voyage de deux mois à travers les océans, les conteneurs chargés de milliers de jouets arrivent fin septembre, au port du Havre. A chaque arrivage, les douaniers comme Garance peuvent intervenir pour des contrôles aléatoires. Leur objectif : s’assurer de la conformité de ces marchandises destinées aux magasins et grandes surfaces. Si ces jouets ne sont pas aux normes et mettent en danger les consommateurs, la marchandise sera détruite. Au-delà des marchandises défectueuses, un autre fléau est aussi en pleine expansion dans le jouet : la contrefaçon : « En 2023, on a saisi 8 millions de jouets contrefaits . C’est énorme ! »

Mi-novembre. Frédéric, à la tête de son magasin de jouets à Dinan, en Bretagne, se prépare au rythme effréné des fêtes de fin d’années « Le pic, c’est Noël. C’est 50 % du chiffre d’affaires entre octobre, novembre et décembre. Si on s’enrhume en décembre, on est très malade en janvier, février. » C’est aujourd’hui qu’il décore son magasin, installe son monumental sapin et organise toute la journée des animations pour insuffler la magie de Noël… A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 décembre, il ne va plus s’arrêter. Et dès début janvier, il recommencera à préparer le Noël suivant…

Venez suivre les coulisses du long parcours du jouet jusqu’à ce qu’il arrive en rayon…