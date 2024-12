"Reportages découverte" : Noël, la magie de la déco, dimanche 22 décembre 2024 sur TF1

Dimanche 22 décembre 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Noël, la magie de la déco ! » un document inédit réalisé par Adeline Grunberg.

Les fêtes de fin d’année sont un moment souvent très attendu par les petits et les grands. Elles riment avec partage, cadeaux, famille et féerie. Parmi les éléments essentiels à la réussite de ces fêtes… les décorations de Noël. Partout les rues s’illuminent, les sapins décorés trônent dans les salons, et les marchés offrent aux badauds une ambiance chaleureuse. Particuliers et entreprises rivalisent d’imagination pour rendre cette période toujours plus belle et festive.

Aux quatre coins de France une équipe de "Reportages découverte" a suivi des passionnés de décoration de Noël qui ne ménagent pas leurs efforts pour offrir du rêve à tous ceux qui aiment retomber en enfance l’espace d’un instant.

Clément, 31 ans, a conçu les plans du village de Noël du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. Et c’est le plus grand village de Noël de France. Clément en dirige le chantier et ce n’est pas une mince affaire. Au bord de la mer Méditerranée, un parc d’attraction éphémère de 5 hectares sur le thème de Noël est créé en seulement 3 mois. Pendant 5 semaines, il accueillera un million et demi de visiteurs. La raison de ce succès réside dans sa démesure « Un décor montagnard au bord de la plage avec 15 000 sapins, des illuminations partout, des montagnes et des chalets d’altitude. C’est un pari fou, mais nous en sommes fiers ». Ce village de Noël de la démesure est organisé par la petite équipe municipale de cette ville de 6 000 habitants. Depuis 25 ans, ce village n’a cessé de prendre de l’ampleur, mais cette année, une catastrophe pourrait faire partir en fumée la magie de Noël qu’ils sont en train de créer.

A Paris, Julie, elle, donne vie chaque année à des vitrines de Noël parmi les plus belles de France… les vitrines du Printemps Haussmann. Son challenge est d’être une nouvelle fois à la hauteur de la tradition des vitrines animées des grands magasins et elle prend cette mission très au sérieux « Les visiteurs attendent beaucoup de cet évènement et il est très difficile de se renouveler chaque année sur le même thème : Noël, nous y travaillons pendant un an, mais nous aimerions avoir plus de temps ». Cette année, le thème choisi est le train, symbole de voyage et de partage, avec un nombre record de 134 marionnettes à animer. Un travail minutieux et laborieux mené par une petite équipe d’artisans qui veille au moindre détail, car pour eux, la perfection est essentielle pour permettre à ces vitrines de rester fidèles à un siècle d’histoire.

Pour Mélanie, les déco de Noel…c’est avant tout sur les maisons. L’année dernière, elle a décroché pour la première fois la première place du concours de maisons décorées de la ville de Lisieux dans le Calvados, après 5 ans de participation. « Cet hiver, je compte bien renouveler l’exploit » affirme-t-elle. Aidée de ses parents, la jeune femme de 31 ans a concocté une surprise, qu’elle dissimile jalousement sous une bâche pour ne pas être copiée. Fait maison, cet objet secret aurait tout pour séduire le jury. Mais dans la même rue, un voisin entend bien tirer son épingle du jeu. Lui aussi se présente pour la 5e fois au concours, et il compte faire mouche avec sa maison du père Noël grandeur nature. Toute la ville de Lisieux s’apprête à se parer de son habit de lumière, mais il n’y aura qu’un seul trophée pour celui qui offrira le plus beau décor.

La tradition est aussi une des singularités des sœurs alsaciennes Kathia et Sylvie. Elles sont la quatrième génération à perpétuer le savoir-faire de leurs ancêtres en fabriquant de l’art de table. Mais leur petit plus, c’est qu’elles participent au marché de Noël de Strasbourg, ce que leurs prédécesseurs n’ont jamais fait. « Notre père en avait fait la demande, mais il avait été refusé, car à l’époque, les produits locaux n’étaient pas à la mode, on préférait le made In China ». Heureusement, les mentalités ont changé. Cette année, elles ont concocté pour la première fois, une ligne « spéciale noël », mais si les deux sœurs ont su s’accorder sur le motif, elles n’ont pas réussi à choisir la couleur qui séduira le plus les clients. Il y en aura deux, que la meilleure gagne !

La magie de Noël ne serait rien sans ceux qui la fabriquent. Embarquez aux côtés de ces artisans du rêve, qui à coup de pioche, de pouce, de fourchette ou de poker, feront de nos fêtes de fin d’année un moment inoubliable