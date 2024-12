Au sommaire du magazine "20h30 le vendredi" ce 20 décembre 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Noël, "je t'aime moi non plus" », un document de Kilian Bridoux et Nicolas Berthelot.

Chaque semaine, "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse, propose un regard décalé et pétillant sur un fait d’actualité ou de société. Noël, "je t'aime moi non plus" Contrairement aux Anglo-Saxons qui célèbrent toujours avec enthousiasme la tradition de Noël, les Français ont un rapport mitigé avec cette fête. Si les enfants s’en réjouissent chaque année, les adultes pourraient dire à la manière de Gainsbourg : « Noël, je t’aime moi non plus ».

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire