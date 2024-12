Décès de Maïté, figure emblématique de "La Cuisine des Mousquetaires" sur France 3 (vidéo)

Maïté, figure emblématique de la télévision française et une restauratrice de renom est décédée dans la nuit de vendredi et samedi, elle était âgée de 86 ans.

Maïté est née le 2 juin 1938 à Rion-des-Landes, dans les Landes. Cette région du sud-ouest de la France a fortement influencé sa cuisine, mettant en avant des produits du terroir et une ambiance chaleureuse.

Avant de devenir une figure de la gastronomie et de la télévision, Maïté a exercé un métier surprenant : annonceuse à la SNCF. Pendant vingt-deux ans, elle était chargée d'alerter les ouvriers sur les voies ferrées de l'arrivée des trains, à l'aide d'une trompette, dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Maïté a ensuite ouvert son propre restaurant, où sa cuisine authentique et généreuse a rapidement attiré une clientèle fidèle. C'est cette expérience qui l'a propulsée sur le petit écran.

Maïté a animé plusieurs émissions culinaires sur France 3, notamment : "La Cuisine des Mousquetaires" (1983-1997) : cette émission, coanimée avec Micheline Banzet-Lawton, a marqué les esprits par sa simplicité, sa convivialité et les recettes traditionnelles présentées. L'accent était mis sur les produits frais et de saison. Puis "À table" (1997-1999) : Maïté a continué à partager sa passion pour la cuisine dans cette émission, toujours avec son style direct et chaleureux.

Maïté était appréciée pour son authenticité, son franc-parler et sa bonne humeur communicative. Son accent du sud-ouest, son rire sonore et son amour des bonnes choses ont fait d'elle une personnalité attachante et populaire. Elle n'hésitait pas à donner des conseils pratiques et à partager des anecdotes personnelles, créant ainsi un lien fort avec les téléspectateurs.