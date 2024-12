Gérald Darmanin invité du Journal de 20 Heures de TF1 jeudi 26 décembre 2024

Gérald Darmanin, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sera l’invité du journal de 20H de TF1 jeudi 26 décembre 2024.

Récemment nommé Garde des Sceaux, Gérald Darmanin a exprimé son intention d'obtenir davantage de moyens pour accélérer le système judiciaire. Il a souligné la nécessité de renforcer les effectifs pour une justice plus rapide et plus ferme.

Gérald Darmanin a également insisté sur l'importance de travailler main dans la main avec le ministère de l'Intérieur pour lutter contre les violences faites aux personnes, le séparatisme islamiste, et le trafic de drogue.

Après un premier déplacement officiel au tribunal d'Amiens et au centre pénitentiaire de Liancourt, Gérald Darmanin sera l'invité jeudi du 20H de TF1.

En direct sur le plateau du journal, Gérald Darmanin répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier.