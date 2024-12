"Grands Reportages" : Cabarets, ils nous mettent des paillettes dans nos vies, samedi 28 décembre 2024 sur TF1

Samedi 28 décembre 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Cabarets : ils mettent des paillettes dans nos vies ! » un document réalisé par Margot Zaparucha.

C’est l’une des particularités françaises, une des images de la France à l’étranger. Depuis près de 150 ans, les cabarets sont des lieux de fête et de spectacle qui fascinent autant qu’ils font rêver. Symboles de la culture française, ces revues à l’esprit léger ou provocateur sont célèbres dans le monde entier pour leurs cancans, froufrous, plumes et paillettes !

Depuis la gloire des nuits parisiennes, le cabaret a essaimé partout en France. Il y en a près de 200 aujourd’hui. Des petites scènes aux grandes revues, tous les artistes ont le même but : faire rêver les spectateurs, leur proposer une parenthèse hors du temps faite de danse, de rires, de costumes affriolants et d’acrobaties…

Pendant plusieurs mois une équipe de "Grands Reportages" a suivi des femmes et des hommes qui donnent tout pour vivre leur passion.

À Pau, Marine Vinay et Cyril Rouger se sont lancés un défi de taille : ouvrir un cabaret dans cette ville du Sud-Ouest qui n’en compte plus depuis sept ans. Un pari pour le couple, qui a quitté Nantes et toutes ses attaches pour vivre ce projet : “On a tout plaqué et on recommence un peu tout à zéro. Et puis, il y a des gens qui comptent sur nous et qui sont engagés avec nous aussi, qui déménagent eux aussi. Donc, il va falloir assurer”, explique Marine, consciente de la pression associée à son nouveau rôle de directrice de cabaret. Avant de trouver leur public, les amoureux devront se retrousser les manches pour créer de toutes pièces un lieu de spectacle en quelques mois… et surtout, monter une revue avec une troupe novice en matière de cancan !

Lisa Mias, puéricultrice et danseuse amatrice de 21 ans, rêve depuis toujours d’intégrer les plus grands cabarets : “Il y a tellement de danses différentes et ça fait vraiment ressortir la féminité et la puissance de la femme, elles prennent une place sur scène qui fait qu’on les voit tout de suite et qu’on les trouve sublimes, donc j’ai vraiment envie d’être cette femme-là, qu’on trouve belle.” Des battements de jambes du cancan jusqu’aux changements de costumes chronométrés en coulisses, la débutante aura 4 mois pour apprendre le métier d’artiste et faire ses preuves dans une école de cabaret, entourée de danseuses souvent bien plus expérimentées qu’elle.

À Renaison, près de Roanne dans la Loire, Frédérick Arno et Frédéric Grateau comptent bien dépoussiérer l’univers du cabaret avec une nouvelle revue ultramoderne. Pour faire salle comble, dans ce village de 3 000 habitants, les deux directeurs devront réussir à maintenir le fragile équilibre entre les classiques du cabaret et le show 2.0 qu’ils ont inventé. Un pari essentiel pour rajeunir le public de leur cabaret qui compte tout de même 480 places : “Il faut pouvoir se renouveler, apporter de la surprise, étonner les gens”, indique Frédérick Arno, qui est aussi chanteur et Monsieur Loyal de la revue. Son acolyte et homonyme, à l’œuvre en régie et à la fabrication des décors, complète : “On a toujours eu une ligne de dépoussiérer le cabaret et d'en faire quelque chose de moderne et un peu esprit comédie musicale américaine.” Pour cela, ils pourront compter sur toute leur troupe et notamment leur artiste phare, Elina Bondar, qui va tenter un nouveau numéro d'acrobatie particulièrement périlleux. Leur cabaret modernisé saura-t-il convaincre le public ?