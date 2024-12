"Grands Reportages" : Dans le secret des grands évènements, dimanche 29 décembre 2024 sur TF1

À revoir dans "Grands Reportages" dimanche 29 décembre 2024 à 13:40 sur TF1, « Dans le secret des grands évènements » un document réalisé par Alex Gary.

Vous ne les voyez pas et pourtant leur rôle est essentiel. Derrière chaque grand évènement, des invisibles s’activent en coulisses pour faire vivre aux invités, participants ou spectateurs, un moment inoubliable ! On les appelle bien souvent « les petites mains ».

Cuisiner dans l’ombre d’un grand chef pour un restaurant gastronomique en plein désert saoudien… ou encore assurer, à l’abri des regards, le service haut de gamme d’un palace durant le festival de Cannes : ces missions ne pardonnent aucune imprécision.

Dénicher des voitures uniques au monde pour un salon international ou sublimer l’un des plus beaux châteaux de France grâce à une scénographie florale nécessitent là aussi un travail d’expert et une organisation au cordeau.

Des grands rendez-vous annuels aux événements éphémères exceptionnels, voici l’histoire de ces petites mains qui font la signature des grands événements !

Claire est une jeune cheffe officiant pour l’un des traiteurs de luxe les plus réputés. Elle est si douée, que sa responsable lui offre « la plus belle mission de [ma] vie » : recréer la carte du chef Guy Martin, trois étoiles au Michelin, dans un cadre féérique… celui d’Al Ula, un site sacré en plein désert Saoudien… Le roi y a fait construire un restaurant éphémère pour une quinzaine de jours…… « Non seulement j’ai la pression de reproduire la carte d’un grand chef, mais je ne suis pas sûre d’avoir mes repères en plein désert ! ». Là-bas, loin de tout, les galères vont s’accumuler côté cuisine. Claire, dans l’ombre, devra redoubler d’ingéniosité pour ne rien laisser transparaitre et éblouir ses invités venus vivre une expérience unique.

Gilles, lui, a tous ses repères au Martinez. Il est le concierge depuis 25 ans d’un des plus beaux palaces de la côte d’Azur. Et chaque année, le moment qu’il préfère, c’est le festival de Cannes. « Je cours dans tous les sens, jour et nuit, et j’adore ça ! Je ne vais plus lever le pied pendant les 12 prochains jours ! ». Son métier consiste à trouver, en toute discrétion, une solution 24h/24 à toutes les demandes des stars clientes de l’hôtel, même les plus incongrues. Et pour réussir, « je compte sur mes contacts, j’ai toute la ville dans mon téléphone » assure le jeune quinquagénaire ! Pour ouvrir un magasin en pleine nuit ou affréter un bolide à 300 000 euros au dernier moment, un carnet d’adresse en or et un bon bagout lui seront indispensables ! L’édition de cette année lui fera vivre de grands moments de tension…

Un carnet d’adresse bien rempli, c’est aussi le cas d’Anne. « La dame aux fleurs », comme on la surnomme, est la fleuriste la plus courue du tout Paris et pourtant on ne la voit jamais… Elle sublime les lieux prestigieux par ses scénographies florales et a fait des grands évènements sa spécialité. Et cette année, le challenge est de taille ! Les propriétaires du château de Vaux le Vicomte lui ont confié la décoration de leur grande soirée annuelle… « Le cadre est sublime, c’est pourquoi je veux créer la plus belle mise en scène végétale de ma vie », annonce Anne les yeux brillants. Après 25 ans de carrière, il s’agira de son œuvre la plus ambitieuse. Des semaines de réflexions et d’essais seront nécessaires avec des commanditaires qui ne partagent pas forcément ses choix….

« C’est le plus grand des évènements pour moi… parce que le dernier… ». Thierry n’en revient toujours pas. Cela fait 40 ans qu’il est responsable de l’exposition des plus belles voitures de collection du salon International Rétromobile de Paris. Ame du salon, c’est lui qui déniche grâce à ses nombreux contacts dans le monde entier « des bijoux à quatre roues… des modèles que parfois personne n’a jamais vus ! ». Mais la retraite arrive à grand pas… alors pour son dernier tour de piste, qu’il veut le plus réussi, il ne lésine pas sur les voitures les plus rares au monde. Mais cette dernière édition lui réserve de grosses surprises… pour le meilleur et pour le pire !

Durant deux ans, les caméras de “Grands Reportages” ont suivi Anne, Gilles, Claire et Thierry… ces petites mains de l’ombre, pour une fois, sous le feu des projecteurs !