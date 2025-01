"Reportages découverte" : Recherche médecins désespérément... samedi 4 janvier 2025 sur TF1

Samedi 4 janvier 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Recherche médecins désespérément... » un document réalisé par : Aline Hoorpah et Frédéric Poussin.

C’est devenu l’une des grandes préoccupations des Français : trouver un médecin. Généralistes ou spécialistes, les patients doivent parfois patienter des mois et faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir les consulter. En zone rurale ou en plein cœur des villes, les déserts médicaux se multiplient. Pour faire face à cette pénurie, des communes et des équipes médicales se mobilisent pour attirer les praticiens. Le phénomène est tel qu’un nouveau métier a vu le jour : chasseur de tête dans le secteur de la santé.

Une équipe de "Reportages découverte" a mené l’enquête. Du Cantal à la Seine-Saint-Denis, plongée dans cette France en quête de médecins.

Dans la petite commune de Chalabre, dans l’Aude, le docteur Jean-Jacques Bernatas est débordé. Il couvre une zone de 4500 habitants autour de son village, à 1h de Carcassonne. Il lui faut absolument l’aide d’un autre généraliste. « Les besoins sont énormes et je suis loin de les couvrir. Donc je colmate un peu les fuites comme je peux » confie-t-il. Malgré tous ses efforts, certains patients attendent deux semaines pour le voir. En désespoir de cause, la commune a fait appel à deux chasseurs de tête spécialisés dans la recherche de médecins : Guillaume et Allana. Ils vont partir en quête d’un généraliste qui accepterait de venir s’installer dans ce village isolé…mais la mission va s’avérer plus ardue qu’ils l’imaginaient.

Aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, se trouve le plus grand désert médical de France. Le département souffre de sa réputation et n’attire pas les médecins. Mais dans ce désert aride, une femme se bat pour faire venir des praticiens dans le centre médical qu’elle a créé à Villepinte. Le Dr Nassera Jiar, échographiste, travaille six jours sur sept et se démène entre deux consultations pour faire venir des confrères. « Je suis une enfant d’ici. Pour rien au monde je ne serais allée travailler ailleurs. A la fin de la journée, on a l’impression d’avoir été utile, c’est quelque chose de formidable. » déclare-t-elle. Elle mise sur sa force de conviction et son énergie pour attirer de nouveaux collaborateurs.

A 103 ans, le Dr Christian Chenay est le plus vieux médecin de France ! Il n’a toujours pas raccroché son stéthoscope et 400 patients le consultent encore régulièrement. Si le Dr Chenay refuse de s’arrêter, c’est autant par attachement que par nécessité, en raison du manque de praticiens : « Quitte à faire une activité, autant qu'elle soit utile. On sert de bouche trou, et il y a vraiment beaucoup de trous ». 12 000 médecins retraités, comme lui, continuent de travailler en France.

Ils sont nombreux à être prêts à faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir consulter un dentiste ! Il en manque partout en France. Et pour y faire face, une initiative unique au monde a été lancée en France : un conteneur dentaire mobile qui passe d’une commune à l’autre en fonction des besoins. A Chaudes-Aigues, dans le Cantal, le conteneur est attendu avec impatience par les habitants. C’est Philippe Déroulède qui va y exercer pendant six mois : « C’est une découverte. C’est excitant, je ne réalise pas tout à fait ce qui m’arrive pour l’instant. J’espère surtout que ça va rendre service à toute cette population qui est en manque de dentistes à Chaudes-Aigues depuis plus de deux ans maintenant ». Mais Philippe doit bientôt partir à la retraite. Il faudra lui trouver un successeur.