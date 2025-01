"13h15 le dimanche" : Charlie, vivre encore, les survivants témoignent ce 5 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 5 janvier 2025 sur France 5, « Charlie, vivre encore » une série documentaire qui commémore les attentats de Paris en 2015.

Dix ans après la série d'attentats qui a débuté dans les locaux de "Charlie Hebdo", le magazine a recueilli la parole des survivants, leurs souvenirs des attaques mais aussi leur reconstruction après ces journées de terreur.

Le 7 janvier 2015 a marqué les mémoires au fer rouge. La France entière était saisie d’effroi alors qu'une série d’attentats frappait le territoire. Le premier d’entre eux a eu lieu dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo.

Dix ans plus tard, les survivants des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 racontent. Comment survivre après l’horreur, ne pas sombrer et, surtout, ne pas renoncer à la liberté d’écrire et de dessiner ?

"Il faut transmettre", dit Riss, auteur de BD et directeur de publication de Charlie Hebdo. Il a accompagné des lycéens de la région Grand Est dans la fabrication d'un numéro inédit, qui sera distribué dans leurs établissements le 7 janvier 2025. Ces nouveaux contributeurs n'avaient que 6 ou 7 ans à l'époque, quand toute la France, ou presque, "était Charlie"...

Un document de Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Alexandre Marcellin, Oktay Sengul.