"Télématin" mardi 7 janvier 2025, les invités de Flavie Flament & Julien Arnaud sur France 2

Mardi 7 janvier 2025 à partir de 06:30, Flavie Flament et Julien Arnaud présenteront en direct sur France 2 un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Télématin, la 1ère matinale de France, sera mobilisée et reviendra sur les attentats de 2015 avec des invités en plateau et des reportages, notamment un sujet sur les lycéens de la région Grand-Est qui s'engagent aux côtés de Charlie Hebdo et de l'association Dessinez, Créez, Liberté (DCL) pour commémorer les 10 ans des attentats.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 7 janvier 2025 :

07:15 Charles Marinakis, président de Century21.

07:40 Les 4 vérités : Yannick Haenel, chroniqueur à Charlie Hebdo et et écrivain.

08:15 Frédérick Martin, ex-négociateur du RAID.

09:10 Cécile de France, actrice.