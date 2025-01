"Grands Reportages" : Débrouilles et système D, épisode 2, dimanche 12 janvier 2025 sur TF1

Dimanche 12 janvier 2024 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le deuxième épisode de "Débrouilles et système D", une série documentaire en 3 épisodes signée Clémence Bragard et Sophie Lagache.

Depuis maintenant 3 ans, l’inflation impacte durement les Français. Les produits alimentaires ont bondi de 16% et tous les postes de budget ont augmenté. Electricité, gaz, bois… Une hausse des prix qui a surpris les Français et affecte leur moral : 83% d’entre eux se déclarent inquiets des conséquences de l’inflation sur leur foyer.

Mais certains ne se laissent pas décourager et vont tout faire pour inverser la tendance. Astuces et système D sont les maîtres mots de ces as de débrouille, qui n’ont qu’un objectif : éviter à tout prix les fins de mois difficiles.

Pendant près d’un an une équipe de "Grands Reportages" a suivi des françaises et des français en recherche de solution. Déjouer l’inflation leur demande souvent des concessions, et n’évite pas toutes les galères… Mais ils sont tous bien décidés à y arriver !

Épisode 2

Dans ce deuxième épisode, nous suivrons les premiers pas dans sa nouvelle vie de Wendy, la jeune active qui a réussi à s’acheter sa première voiture grâce à un garage solidaire. Et sa petite voiture rouge pourrait bien s’avérer encore plus utile que prévu.

C’est aussi grâce à une chaîne de solidarité qu’Amandine et Daniel, couple de Lorrains, partent en vacances pour la première fois depuis neuf ans. Sur la presqu’île de Giens, dans le Var, bercés par le son des cigales, le couple et ses deux enfants Dylan,7 ans, et Maeva, 14 ans, profiteront de quinze jours de soleil pour quelques centaines d’euros. L’occasion pour les enfants de découvrir la mer. « Emmener ses enfants à la mer pour la première fois, c’est vraiment ce qu’on voulait. La plage, le sable, la mer et des enfants heureux et des parents heureux. » Pour partir dans cette région très prisée par les vacanciers mais aux prix qui donnent le tournis, le couple a découvert un bon plan insolite … et économique : le camping participatif. Pour bénéficier de tarifs imbattables au camping, ils devront se retrousser les manches et participer aux tâches du camping : le ménage et la tenue de l’accueil. Pour la famille, ces premières vacances sous le signe des économies ne seront pas de tout repos…

À Thionville, Gaby, jeune retraitée rêve elle aussi de prendre le large avec son mari Claudy. Mais impossible pour le couple de profiter des joies de la retraite. Car depuis qu’elle ne travaille plus, Gaby n’arrive plus à finir le mois sans basculer dans le rouge. « En début de mois, j’étais déjà à -804 euros donc là voilà tu te dis que c’est pas possible que ça continue comme ça. » Pour mettre un terme à cette vie « à découvert », elle va faire appel à Élodie, une coach budgétaire chargée de lui apprendre à mieux gérer son budget. Mais cette pro des économies n’est pas au bout de ses peines car elle devra aider Gaby à résoudre son problème : sa fièvre acheteuse.

Vincent, quant à lui, a trouvé une solution pour ne pas finir dans le rouge : n’acheter que des produits d’occasion. Ce passionné de brocante a un projet d’envergure : il a acheté une ancienne bâtisse dans le Perche qu’il rénove pour accueillir des vacanciers. Et pour réussir ce projet professionnel, il a baissé les coûts au maximum. Du gros œuvre à la décoration, pour rentrer dans ses frais, il devra ruser et partir en quête de bonnes affaires. « Ici c’est un projet professionnel et il faut vraiment que je commence à travailler parce que j’ai bien sûr un emprunt à payer jusqu’à ma retraite pour faire marcher ce business.» Mais face à un tel chantier, il risque d’être confronté à des retards qui pourraient lui coûter cher.

Enfin à Tournon, aux portes de l’Ardèche, Clémentine et Hugo, eux aussi ont décidé de baisser les coûts au maximum pour le projet de leur vie : leur mariage. Le thème : un mariage rouge et noir, à leur image. Pour plonger leurs invités dans leur univers fantastique, Clémentine et Hugo voient néanmoins les choses en grand. « On aurait pu bien sûr faire appel à un décorateur. On avait même fait des devis… On a eu des devis c’était 2000 euros le moins cher, 6000 le plus cher ». Face aux prix élevés, le couple veut réaliser l’impossible : accueillir une cinquantaine d’invités pour une cérémonie haute en couleur, avec un budget de 3000 euros seulement quand le budget moyen pour un tel mariage est de 10 000 euros en France. De la décoration à la musique, pour y arriver, le couple devra presque tout faire lui-même. Ces amateurs de l’organisation ne sont pas au bout de leurs surprises.