"Reportages découverte" : Mon nom en héritage, dimanche 19 janvier 2025 sur TF1

Dimanche 19 janvier 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Mon nom en héritage » un document réalisé par Emilie Lambin.

Ils s’appellent Pagnol, Robuchon, Guignol, et Provost, mais leurs prénoms sont Nicolas, Sophie, David et Fabien. Ils ont tous les quatre reçu un célèbre nom en héritage. Et avec lui, la marque d’un illustre personnage, d’une tradition familiale. Mais est-ce réellement un cadeau ? Comment s’appeler Pagnol sans être Marcel ? Comment se faire une place, une identité dans l’ombre de si fortes et grandes personnalités…tout en restant digne de cet héritage ?

Entre pression et désir d’émancipation, une équipe de "Reportages découverte" a suivi pendant plusieurs mois ces filles, fils ou petits-fils de…qui ne rêvent que d’une chose…se faire un prénom.

Nicolas, 50 ans, est le petit-fils de l’écrivain Marcel Pagnol. Il y a 25 ans, sa grand-mère Jacqueline Bouvier lui a confié une mission : continuer de faire rayonner le nom de Pagnol, et dans le même temps, l’œuvre de son grand-père. “J’ai dit oui comme ça et puis j’ai appris sur le tas. ll y a une responsabilité, vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis des nouvelles générations. Mon rôle c’est de faire en sorte qu’on n’oublie pas l'œuvre de mon grand-père”. "Reportages découverte" a accompagné Nicolas sur deux grands projets : l’adaptation en comédie musicale de « Manon des sources », du casting jusqu’au concert en avant-première à Aubagne. "Reportages découverte" a aussi suivi les premières étapes de la création du futur musée Marcel Pagnol, un gigantesque pôle culturel qui ouvrira ses portes en 2026 près de Marseille.

Sophie vit chaque jour pour honorer la mémoire de son père : Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde, décédé brutalement en 2018. Après avoir travaillé à ses côtés pendant plus de 20 ans, elle se sent aujourd’hui prête à se lancer seule... C’est un immense défi pour elle. Cela signifie être à la hauteur de l’excellence que son père incarnait mais aussi se faire un prénom. Pour ses premiers pas, elle a décidé de lancer sa marque éponyme de produits gastronomiques : des confitures très personnelles mais aussi une recette audacieuse et inédite de caviar végétal. “A chaque fois que je cuisine, je sens la présence de mon père à mes côtés, j’ai toujours l’impression qu’il est là avec moi, je me sers toujours de ses conseils, de la façon dont il faisait les choses mais forcément je les adapte aussi par rapport à ma personnalité et à mes goûts”. Son père, lui a-t-il légué aussi un peu de sa créativité en héritage ?

Dans la famille Provost, c’est l’amour de la coiffure qu’on se transmet de génération en génération. Si la renommée de Franck Provost n’est plus à démontrer, le célèbre coiffeur prépare sa succession. Dans son sillage, son fils Fabien, 52 ans, mais aussi son petit-fils, Thomas, 21 ans. Très complices, Franck et Fabien avancent toujours ensemble. “C’est mon père qui est le fondateur de la marque. Je ne ressens pas le besoin d’aller marquer un prénom par dessus ça. Ca restera toujours Franck Provost. Je ne fais que continuer l’histoire, c’est un peu comme une mission. Et si certains ont besoin de tuer le père pour mieux se construire, moi j’ai jamais eu ce ressenti mais jamais jamais ”. "Reportages découverte" les ont suivis tous les deux dans un défi d’envergure : installer le nom de Provost dans LE pays du cheveu, l’Inde, avec plus d’1 milliard et demi d’habitants. Un pays dans lequel ils comptent agrandir leur Empire et ouvrir pas moins de 100 salons en 10 ans. Mais l’inauguration de leur premier salon à Bangalore va leur réserver quelques sueurs froides …

Enfin, Guignol n’était au départ pas le patronyme de la famille David. Mais ça l’est devenu, tant sa famille vit à travers cette petite marionnette, passionnément, depuis maintenant 170 ans. Si bien qu’aujourd’hui, ils se font appeler les Guignol Guérin. A 42 ans, David est la sixième génération à faire vivre cet héritage. Il tire les ficelles de Guignol depuis l’enfance et partage aujourd’hui la scène avec son père, Philippe. “On ne nous a jamais obligés à être marionnettistes, ça vient naturellement. Peut-être parce que c’est ancré dans notre sang, c’est en nous depuis 170 ans, donc c’est peut-être les gènes !” Très fier de cette transmission “magique”, il est déterminé à la mettre en avant. Dans quelques mois, pour célébrer les 170 ans des Guignol Guérin, il organisera une grande exposition, avec des pièces uniques, issues de la collection des différents membres de sa famille.