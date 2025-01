"Grands Reportages" : Débrouilles et système D, épisode 3, dimanche 19 janvier 2025 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 19 janvier 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le troisième et dernier épisode de "Débrouilles et système D", une série documentaire signée Clémence Bragard et Sophie Lagache.

Depuis maintenant 3 ans, l’inflation impacte durement les Français. Les produits alimentaires ont bondi de 16% et tous les postes de budget ont augmenté. Electricité, gaz, bois… Une hausse des prix qui a surpris les Français et affecte leur moral : 83% d’entre eux se déclarent inquiets des conséquences de l’inflation sur leur foyer.

Mais certains ne se laissent pas décourager et vont tout faire pour inverser la tendance. Astuces et système D sont les maîtres mots de ces as de débrouille, qui n’ont qu’un objectif : éviter à tout prix les fins de mois difficiles.

Pendant près d’un an une équipe de "Grands Reportages" a suivi des françaises et des français en recherche de solution. Déjouer l’inflation leur demande souvent des concessions, et n’évite pas toutes les galères… Mais ils sont tous bien décidés à y arriver !

Épisode 3

C’est enfin le grand jour pour Clémentine et Hugo, le couple qui a décidé de se marier, avec un tout petit budget : 3000 euros. À Tournon, en Ardèche, le jardin du couple ressemble aujourd’hui à un lieu de réception. Ils accueillent leurs premiers invités stupéfaits par la décoration réalisée entièrement par le couple. Car pour faire des économies Clémentine et Hugo ont presque tout géré eux-mêmes, de la décoration à la musique. Bientôt, le couple se dira “Oui”, et réservera à ses invités une belle surprise… gratuite.

Ne rien dépenser, c’est aussi le pari fou que s’est lancé Marylène, maman solo de quatre enfants vivant à La Rochelle. Dans l’épisode précédent, elle annonçait à sa famille qu’elle comptait relever le défi du mois blanc. Le but : ne rien dépenser pendant un mois. Dans ce troisième épisode, Marylène poursuit son défi. Mais après quinze jours sans rien dépenser, son mois sans argent devient de plus en plus difficile à vivre … “Le défi je suis super contente de le faire mais je ne veux pas que mes enfants manquent de quoi que ce soit, de vitamines, j’ai pas envie qu’ils tombent malades”. Pour les repas et tous les achats habituels du quotidien, la mère de famille devra trouver la parade si elle veut continuer son défi.

À Paris, eux aussi se sont lancés un défi quasi impossible. Andalenn et Antoine, un couple d'étudiants, veulent rejoindre la Suède en auto-stop, avec un budget maximal de 5 euros par jour et par personne. Alors, pour voyager quasiment sans argent, les deux jeunes devront trouver des solutions gratuites pour se nourrir et dormir. Un voyage sous le signe de la galère, car voyager en stop risque bien de s’avérer plus difficile que prévu. “Pour être un bon auto- stoppeur, la règle numéro 1, c'est d'être présentable. Que les gens aient quand même envie de nous prendre. Et après, il faut de la patience”. De Paris, aux eaux turquoise de la Suède, en passant par Amsterdam, ce road trip leur réservera son lot d’imprévus. “Les voyages forment la jeunesse” et Antoine et Andalenn pourraient bien l’apprendre à leurs dépens.

A Nantes, Stéphane lui aussi s’apprête à réaliser un projet qui lui tient à cœur : ouvrir un magasin qui ne vend que des produits sauvés du gaspillage alimentaire. En France, ce sont 1 million 400 tonnes de marchandises qui partent chaque année à la poubelle. “Quand je travaillais en grande surface, quand c’était marqué “de préférence avant”, eh bah ce produit, je n’avais plus le droit de le vendre, donc je le mettais à la poubelle” Alors Stéphane n’a qu’un but : revaloriser ces produits pour les vendre à prix réduit. Pour cela, il sillonnera la région nantaise à la recherche de producteurs prêts à lui céder des produits hors calibre pour remplir les rayons de son futur magasin. Mais sa quête de produits “moches” et déclassés risque de s’avérer plus compliquée que prévu. Il devra à tout prix trouver les arguments pour convaincre des fournisseurs s’il veut ouvrir son magasin à temps.

Dans la campagne angevine, Laure et Guillaume, eux, ont décidé d’en finir avec les factures de chauffage qui plombent chaque mois leur compte en banque. “Au début on était à 92 euros, en 2022, on est passés à 170 euros et après, fin 2022 316 par mois. Non mais 316 euros, on a 85 m2, chauffés à 15 degrés l’hiver, non c’est vraiment pas possible”. Pour y mettre fin, ils ont trouvé une solution : déménager dans une maison “passive” qui se chauffe toute seule grâce à l’énergie du soleil. Mais pour compenser la hausse des prix des matériaux, le couple doit réaliser lui-même une partie des travaux. Pour ces bricoleurs amateurs, le chantier de leur maison rêvée pourrait se transformer en cauchemar.