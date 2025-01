"Télématin" vendredi 24 janvier 2025, les invités de Lucie Nuttin & Damien Thévenot sur France 2

Lucie Nuttin et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 24 janvier 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Marie Portolano. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 24 janvier 2025 :

07:15 Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif.

07:40 Les 4 vérités : Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

08:15 Christine Ockrent, pour son livre "Une famille américaine - De la grande pauvreté aux ors de la Maison Blanche".

09:00 Michèle Bernier.