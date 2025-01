"Reportages découverte" : A votre service, immersion à l'Institut Lyfe dimanche 26 janvier 2025 sur TF1

Dimanche 26 janvier 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « À votre service », un reportage de Laetitia Pongi à l’Institut Lyfe qui forme la future élite de la gastronomie.

C’est l’une des écoles de cuisine et d’hôtellerie parmi les plus réputées du monde. Elle est située à Écully, dans la banlieue de Lyon. L’Institut Lyfe, anciennement Institut Paul-Bocuse, forme la future élite de la gastronomie. Fondée en 1990 par le célèbre chef Paul Bocuse, cette école de l’excellence, accueille chaque année 1 200 étudiants de tous horizons.

Pendant les équipes de "Reportages découverte" ont suivi quatre élèves passionnés qui aspirent à devenir de futures étoiles.

Emma, 19 ans, a toujours rêvé d’être une chef d’exception. Après un bac professionnel, elle a intégré l’Institut pour se perfectionner. « J’aimerais ouvrir mon propre restaurant, mes restaurants et avoir des étoiles. J’ai le rêve d’étoiles et j’espère réussir un jour », confie la jeune femme déterminée. En deuxième année du cursus « arts culinaires », elle a été sélectionnée pour représenter l’école au Trophée Marcel Le Servot. Un concours prestigieux organisé par les chefs aux commandes des cuisines de l’Élysée et de plusieurs ministères. « J’adore me challenger, avoir l’adrénaline. Ne plus savoir ce qu’il faut faire, où je suis, j’adore ». Lors du Trophée, elle va devoir réaliser des plats très exigeants et sera évaluée par un jury composé de 19 Meilleurs Ouvriers de France. Le gagnant remportera un stage dans une cuisine de l’Élysée ou de Matignon.

A 18 ans, Baptiste, lui, entre en première année. Passionné de cuisine, il a choisi cette voie après un bac général. A la grande surprise de ses parents agriculteurs. Et cette nouvelle scolarité implique des sacrifices. Il va ainsi devoir quitter sa Charente natale pour la région lyonnaise. Sans oublier que le coût des trois ans de formation s’élève à 45000 euros. Une somme considérable pour la famille. Pour la financer, Baptiste a réussi à obtenir un prêt auprès de sa banque mais aussi des bourses. « Je n’ai pas vraiment le droit à l’erreur, mes parents font le sacrifice. Il faut que j’aille au bout et que je me donne à fond », souligne-t-il. Novice en cuisine, le jeune homme va devoir réussir à s’intégrer et à suivre le rythme des cours.

A 41 ans, Anthony, a choisi l’Institut pour changer de vie. Après une carrière dans l’évènementiel, il a décidé de suivre le cursus reconversion. Pendant huit semaines intensives, il va tout apprendre du métier de cuisinier. « Le pire du pire, c’est que non seulement on doit apprendre, réaliser et intégrer en même temps. C’est vrai qu’il y a des petits moments où ça décroche », explique-t-il. Son objectif : obtenir son diplôme pour pouvoir reprendre un hôtel-restaurant dans la Drôme avec son compagnon, Yannick. Au terme de la formation, Anthony passera un examen. Il devra réaliser un menu complet et démontrer qu’il peut tenir le rôle de chef.



Enfin, l’Institut ne forme pas seulement des chefs. Une autre Emma, 21 ans, est, elle, en troisième année de la filière hôtellerie. L’institut la forme à gérer un établissement, ses équipes, sa comptabilité mais aussi à faire un lit façon 5 étoiles. Son rêve : travailler dans les plus beaux hôtels du monde. Pour y parvenir, elle va devoir faire ses preuves lors d’un stage en tant que gouvernante dans un célèbre palace parisien. « Je sais qu’il ne faudra pas être en retard, être bien carrée sur la présentation, c’est le détail jusqu’au bout. Quand je vais contrôler les chambres, quand je vais exercer mon travail au quotidien, il faudra que je ne laisse rien passer. »