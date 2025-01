"20h30 le dimanche" : les invités de Laurent Delahousse le 26 janvier 2025 sur France 2

Dimanche 26 janvier 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 26 janvier 2025 :

La rencontre • Angelina Jolie



Elle incarne la célèbre cantatrice grecque Maria Callas dans le prochain film de Pablo Larrain Maria, en salles le mercredi 5 février. Pour incarner le rôle, l'actrice a pris des cours de chant et a suivi une préparation intense de six mois pour adopter sa posture et son accent. Elle est aussi prochainement de retour en tant que réalisatrice avec le film d'action Without Blood, dans lequel elle donne la réplique à Salma Hayek.

Face à l'écran • Teddy Riner



Le sportif français le plus titré des Jeux olympiques d’été Teddy Riner revient sur ses talents sportifs, mais aussi sur son implication dans les œuvres caritatives. Le judoka champion olympique est le maître de cérémonie du Gala des Pièces jaunes, diffusé sur France 2 le mardi 28 janvier à 20:50. La soirée réunit des stars françaises et internationales pour améliorer le bien-être des enfants malades.