Décès de Catherine Laborde, visage emblématique de la météo de TF1 de 1988 à 2017 (vidéo)

Visage emblématique de la météo de TF1 de 1998 à 2017, Catherine Laborde s'est éteinte ce 28 janvier 2025 sur l'Île-d'Yeu, elle était âgée de 73 ans.

Dans un communiqué, le Groupe TF1 indique partager la peine et le chagrin de sa famille, de ses proches et rend hommage à celle qui a accompagné les Français pendant plus de 28 ans.

Sa compétence, sa bienveillance, sa joie de vivre lui valaient l’affection de toutes celles et tous ceux qui la côtoyaient.

Le 1er janvier 2017, Catherine Laborde a présenté son ultime bulletin météo sur TF1, à 65 ans et après 28 ans de service, et a remercié à la fin du bulletin les téléspectateurs de l'avoir suivie durant toute cette période. L'annonce de son départ est révélée ce soir là avec « surprise » à la fin du journal télévisé de 20H, présenté par Audrey Crespo-Mara.

Sur son compte Twitter (X), Évelyne Dhélia a posté : « Une douce pensée pour notre si chère Catherine qui vient de nous quitter. Je garde dans mon cœur tant de beaux souvenirs. »