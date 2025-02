"Grands Reportages" : Agricultrices, entre passion et défis, épisode 2 samedi 8 février 2025 sur TF1

Samedi 8 février 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le 2ème épisode de la série documentaire « Agricultrices : entre passion et défis » réalisée par Ghislaine Buffard.

Aujourd’hui un agriculteur sur quatre est une femme. Elles insufflent sur le monde agricole un vent de nouveauté. Et malgré la crise, certaines n'hésitent pas à se lancer dans des projets risqués, avec l’espoir de vivre dignement de leur métier.

Pendant plus d’un an "Grands Reportages" a suivi des femmes agricultrices qui, partout en France, se battent pour réinventer leur métier, trouver des solutions, montrer que c’est encore possible de vivre de la terre. 2 épisodes avec ces agricultrices qui ne reculent devant rien, aucune concession, aucun effort, aucun obstacle pour prouver qu’être paysanne et vivre de sa passion, c’est aujourd’hui possible.

En Lozère, Élodie est éleveuse de vaches Aubrac. Elle est connue dans la région, pour son franc parler mais surtout son courage : « Nous les paysans, on rouspète souvent. Mais tant qu’on rouspète, c’est qu’on est en bonne santé ! » Elle ne gagne que 500 euros par mois, une fois tous ses emprunts payés. Pour mieux gagner sa vie, elle a décidé d'engraisser quelques vaches dans le but de les vendre plus cher. Elle va emmener l'une d'elles à la foire aux bestiaux d'Aumont-Aubrac. Mais les marchands de bêtes sont durs en affaires et elle va devoir s'imposer dans ce monde d'hommes.

En Normandie, Valentine n'a que 21 ans. Elle est déjà chef de son exploitation de céréales... et aussi meunière ! Avec son nouveau moulin à meule de pierre, elle vient de produire ses premiers sacs de farine. « Pour rentabiliser mon moulin, je dois en vendre 3 tonnes par mois. J'espère convaincre les boulangers de la région ! ». Elle va devoir trouver un maximum de clients afin de se faire un nom face à de grands moulins industriels.

En Bretagne, Adeline sélectionne les plus beaux spécimens de la race limousine. Son troupeau est l'héritage d’un long travail de génétique commencé par son père et son grand-père qui ont accumulé des centaines de récompenses. Adeline espère faire aussi bien que ses aïeux. Elle a inscrit quatre génisses à un concours international de bovins, le SPACE, à Rennes. « C'est un peu comme pour les Jeux olympiques. Je prépare mes vaches comme des athlètes de haut niveau ! ». Elle n'a que quelques semaines pour les entraîner dans l'espoir de devenir, elle aussi, une pro des concours.

Dans le Maine-et-Loire, l'exploitation de Christelle et Stéphane est placée en redressement judiciaire depuis 2019. Aujourd’hui, Christelle lutte au quotidien pour réussir à rembourser ses dettes. Pourtant leur fille Léa veut s'associer avec eux et ouvrir un magasin de vente directe à la ferme... « Je ne veux pas que quelqu’un d’autre reprenne la ferme de mes parents parce que j'ai grandi là et j'y suis très attachée ». Un projet qui inquiète sa mère...

Élodie, Valentine, Adeline, Léa et Christelle, chacune avec leur personnalité, insufflent un vent nouveau sur nos campagnes. Tour de France avec ces nouvelles agricultrices.