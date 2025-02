"20h30 le vendredi" : Le King et le président, ce 7 février 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le vendredi" ce 7 février 2025 sur France 2, « Le King et le président » un document signé Eventhia Lachaud, Jean-Charles Guichard et Morgane Leproust.

Chaque semaine, "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse, propose un regard décalé et pétillant sur un fait d’actualité ou de société.

Donald Trump vient de se réinstaller à la Maison Blanche et a retrouvé le célèbre bureau ovale. Un bureau qui fut le témoin de nombreuses rencontres et de discussions plus ou moins officielles, et parfois même très surprenantes.

En décembre 1970, Richard Nixon, élu 37e président des Etats-Unis deux années plus tôt, organisait un entretien avec la légende du rock Elvis Presley.

Le chanteur qui aurait fêté ses 90 ans cette année voulait proposer ses services dans la lutte antidrogue dans le but d'obtenir un badge du FBI. Si Nixon s'était d'abord opposé à cette rencontre, il y a vu par la suite une occasion d'attirer la jeunesse américaine dans son électorat.

L'entrevue tenue secrète à l’époque est aujourd’hui célèbre aux Etats-Unis : la photographie de la poignée de main entre le président Nixon et le King est le document le plus consulté des Archives nationales américaines. L'histoire a même été adaptée au cinéma en 2016 par Liza Johnson dans Elvis & Nixon, avec Kevin Spacey dans le rôle du président et Michael Shannon dans la peau de la star du rock.