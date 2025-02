"13h15 le samedi" : Après nous, l'océan, la saga des Hénaff à revoir ce 8 février 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 8 février 2025 sur France 2, « Après nous, l'océan", la saga des Hénaff » un portrait de famille signé Anne-Sophie Chaumier Le Conte, Henri Desaunay, Frédéric Poussin et Oktay Sengul.

"13h15 le samedi" est allé à Pouldreuzic, dans le Finistère, à la rencontre de la famille Hénaff, leader des pâtés en conserve depuis le début du XXe siècle.

La famille Hénaff a fait de son nom une marque, un symbole, un emblème. L'histoire que raconte "13h15 le samedi" a débuté il y a de plus de cent ans à Pouldreuzic, au cœur du pays bigouden, quand Jean Hénaff a inventé son pâté. C'est aujourd’hui un succès planétaire : surfeurs, marins pêcheurs... le pâté Hénaff est devenu le roi des pique-niques en famille et des casse-croûtes sur la route des vacances.

Ce groupe familial indépendant, fortement ancré dans son territoire, le Finistère, emploie aujourd'hui près de 300 salariés et est dirigé par Loïc Hénaff, membre de la famille et de la quatrième génération. La marque a résisté à deux guerres mondiales et le pâté Hénaff traversé les générations avec une recette presque inchangée, élaborée avec des porcs locaux.

La petite boîte bleue a fait le tour du monde, et a même été propulsée jusque dans l’espace : Thierry Pesquet en avait mis dans ses bagages quand il était à bord de la Station spatiale internationale. En effet, la conserverie bretonne a été choisie par l’Agence spatiale européenne pour mettre en boîte les repas de l’astronaute.

Derrière cette aventure se trouve une lignée d’hommes et de femmes viscéralement attachés à leur entreprise, mais aussi et surtout à leur terre bretonne, un bout du monde à la pointe du Finistère, une lande face à l'océan qu'ils refusent de quitter, contre vents et marées.