"Grands Reportages" : Les Chefs de l'extrême, dimanche 9 février 2025 sur TF1

Dimanche 9 février 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Les Chefs de l’extrême », un document inédit réalisé par Alex Gary.

La gastronomie est une des plus grandes fiertés de la France. Dans toutes nos régions, chaque jour, dans leur cuisine, des femmes et des hommes s’illustrent pour faire briller ce savoir-faire. Mais certains d’entre eux ont un besoin permanent de challenges : sortir de leur cuisine, s’aventurer dans les airs pour cuisiner dans une montgolfière, en pleine jungle ou dans des évènements XXL pour préparer des menus exotiques ou haut de gamme…rien ne semble pouvoir les arrêter.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces chefs de l’extrême.

Mathieu Viannay est une référence de la cuisine française avec deux étoiles dans son restaurant lyonnais. Il aurait pu se contenter de cela…mais Mathieu est avant tout un homme de défis. A l’occasion d’une soirée de gala, il a accepté de servir un menu gastronomique pour 1000 personnes venues du monde entier. « Je m’apprête à vivre l’un des services les plus intenses de ma carrière ! ». Et pour compliquer le tout, le chef va mettre au menu du pigeon…une viande particulièrement délicate à la cuisson. Les organisateurs n’ont pas fini de trembler.



Les risques, Marie Robert les adore aussi. La jeune cheffe suisse va devoir concocter un repas digne d’un étoilé pour 6 personnes… dans une montgolfière ! « Un dîner aussi perfectionné à 1200 mètres d’altitude, personne ne l’a jamais fait en Europe ! » souligne-t-elle. Pour y arriver Marie va devoir relever de nombreux défis…et pour ne rien arranger…elle a le vertige !



A Briançon c’est un autre challenge que va devoir relever Jimmy Sarron : organiser un repas pour 25 personnes au sommet d’une montagne. « On a les plus belles montagnes et j’ai toujours rêvé de faire un repas face au massif des Écrins ». Le jeune chef va mobiliser l’équipe de son restaurant pour cuisiner un repas gastronomique sans eau ni électricité. Une première, pour lui : « Ma plus grande peur ? C’est la météo qui change si vite en montagne » avoue Jimmy.



Enfin, Morgan Toubois, lui, organise des séjours touristiques au Pérou. Et une demande d’un couple en lune de miel va le pousser à s'imposer comme chef cuistot ! Mais il va le faire à sa manière, misant sur les produits et les coutumes locales. « Ils veulent un repas de lune de miel dans la jungle amazonienne… c’est la première fois que l’on me fait une telle demande ! ». Pour cela, il faudra chercher soi-même la nourriture… Piranhas et bestioles en tous genres seront au programme !

Bienvenue dans l’univers…des chefs de l’extrême.