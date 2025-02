"13h15 le dimanche" : L’homme à la machine, série l'IA ce 9 février 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 9 février 2025 sur France 5, « ’homme à la machine » une série documentaire qui tente de mieux comprendre le fonctionnement opaque des algorithmes de l'IA.

Dans un article publié en 1950, le grand mathématicien Alan Turing pose cette question inaugurale : "Les machines peuvent-elles penser ?" Autrement dit, peuvent-elles apprendre ? Pour y répondre, le Britannique envisage un "jeu de l’imitation", un dispositif dans lequel une personne engage une conversation avec deux mystérieux interlocuteurs – un humain et une machine – et cherche à déterminer qui est qui. Selon ce test, une machine est intelligente si elle parvient à se faire passer pour un humain.

"Les machines sont infiniment plus douées que nous lorsqu’il s’agit de calculs mathématiques, explique Yann Le Cun, directeur scientifique de l'IA de Meta et l’un des pères de l’apprentissage profond, mais on est encore incapable de concevoir une machine qui met la table comme un enfant pourrait le faire. Le chemin est encore long avant d’accomplir la promesse de Turing."

Épisode 1 • Les chemins de l'apprentissage

Il y a quinze ans, plus personne ne parlait d'intelligence artificielle, ça ne faisait pas sérieux. Les chercheurs avaient abandonné cette piste, dont l'origine remontait pourtant aux années 1950. Mais l'explosion des données et la puissance de calcul des ordinateurs allaient bientôt tout changer.

Épisode 2 • La mecanique du langage

L'IA a fait le tour du monde avec le succès de ChatGPT il y a deux ans. Les hommes découvraient avec stupéfaction qu'une machine était capable d'éloquence et que le langage n'était plus le propre des humains.

Épisode 3 • Des machines créatrices ?

Rencontres avec des artistes et des créateurs qui utilisent l'IA tout en soulignant ses limites. Car si les modèles peuvent servir la création, ils peuvent tout aussi bien aider à contrôler et manipuler.

Épisode 4 • Le temps des grandes découvertes

En biologie et en médecine, les modèles d'IA devraient permettre des découvertes majeures. Il se pourrait même qu'elles nous permettent de mieux connaître le monde qui nous entoure. Mais comment nous assurer que l'IA ne nous échappe pas ?

Une série de Florent Muller, Frédéric Capron et Gaël Pouvreau.