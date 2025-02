"Grands Reportages" : Rendez-vous à la frontière, épisode 1 samedi 15 février 2025 sur TF1

Samedi 15 février 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le 1er épisode de « Rendez-vous à la frontière » une série documentaire réalisée par Julie Goron et Rim Khalifa.

Immigration, guerre, conquête, commerce, contrebande, les frontières racontent l’Histoire de notre pays avec un grand H. Mais derrière chaque ligne tracée sur la carte, se cachent des histoires plus intimes…

De la frontière espagnole à la frontière italienne, en passant par la frontière suisse, pour cette série inédite en deux épisodes, les équipes de Grands Reportages sont allées à la rencontre de ceux qui vivent à cheval entre deux langues, deux cultures, deux pays.

Pour Fabrice Louis le français et Antonio Fiore l’italien, frontière rime avec réconciliation. Leur projet : transformer un bunker de la Seconde Guerre en musée. Cela fait 10 ans que les deux amis travaillent main dans la main pour le restaurer et l’ouvrir au public. « Tocar con mano la storia… On touche l'histoire avec les mains ! »

Pour Sophie Bornet, l’aubergiste, frontière rime avec convivialité. L’ouverture de son hôtel restaurant moitié français, moitié italien, au col du Petit St Bernard, perché à 2188 mètres entre la vallée d’Aoste et la Haute Tarentaise, est un événement chaque année … « C’est un privilège de reprendre possession de cet hospice, un trait d’union entre deux peuples depuis mille ans »

Chez les Gandarillas, la frontière est une histoire de famille. Élise, la fille, Carine, la mère, et Jany la grand-mère sur le chemin de la Retirada, dans les pas de mémé, l’arrière-grand-mère, qui a fui le régime de Franco en janvier 1939 avec des milliers d’espagnols. Mais au lieu de trouver la délivrance, le cauchemar a continué en France. "Grands Reportages" a suivi leur pèlerinage jusqu’au camp de Rivesaltes, près de Perpignan, le plus grand camp d’internement d’Europe. « Je comprends aujourd’hui pourquoi mémé était si dure avec moi. Quand on me traitait d’espagnole de merde, elle me disait, sois forte ma fille, ce n’est rien, on m’a dit bien pire », explique Cathy, la fille de mémé.

En Andorre, frontière rime avec bonnes affaires, mais aussi avec trafics et contrebande, un fléau pour le village de l’Hospitalet et son maire, Arnaud Diaz. “A l’Hospitalet, quand vous parlez avec les gens, ils disent ah ouais c’est le village des trafiquants”

"Grands Reportages" est aussi allé à la rencontre des travailleurs transfrontaliers, dont le quotidien est rythmé par les bouchons depuis dix ans sur la frontière suisse. « Quand je suis dans les bouchons, je perds des moments avec ma famille, avec mes enfants, ça saoule quand même ». Aurélie est cadre infirmière, elle gagne deux fois plus en Suisse, mais Jougne son village frontalier où elle habite en France, est devenu une autoroute vers la Suisse. Elle se bat avec d’autres mères de famille pour la sécurité des enfants.

Nous irons aussi à la rencontre des petits retraités français qui prennent un bus spécial une fois par mois pour aller faire leurs courses, moins chères en Andorre. « Ici tout est deux à trois fois moins cher », raconte Christiane, l’une de ces abonnées au bus de la détaxe, tous les mois.