"20h30 le samedi" déroule la story Eddy Mitchell et ses 60 ans de carrière ce 15 février 2025 sur France 2

Eddy Mitchell a reçu un prix d'honneur, vendredi 14 février, lors de la 40e édition des Victoires de la musique, pour récompenser ses 60 ans de carrière. Une route faite d’amitiés, qui le liaient à Johnny Hallyday, à Jacques Dutronc et tant d’autres, des Chaussettes Noires aux Vieilles Canailles en passant par Memphis ou Nashville.

Le parcours d’Eddy Mitchell est fait de hasards, de coups de cœur et de coups de griffe, de musique et de cinéma. Ne lui demandez pas ce qui l’agace à notre époque, la liste risque d’être trop longue. En revanche, parlez-lui de rock’n’roll, de guitare, de bande dessinée, proposez-lui d’écouter sa playlist préférée autour d’un vieux juke-box, et vous verrez qu’il se livre comme jamais.

