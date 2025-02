"13h15 le dimanche" : Le jour où la France a dit non à la guerre en Irak, ce 16 février 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 16 février 2025 sur France 2, « Le jour où la France a dit non » une série documentaire en 4 épisodes sur la position de la France face à la guerre en Irak menée par les Américains.

Alors que les relations entre les Etats-Unis et l’Europe sont à nouveau au cœur de l’actualité, le magazine plonge au cœur des événements ayant conduit à l’invasion de l’Irak en mars 2003, et revient sur un moment décisif pour la diplomatie française : le discours de Dominique de Villepin à l’ONU, le 14 février 2003.

Après les attentats de septembre 2001, les Etats-Unis sont prêts à tout pour envahir l’Irak, quitte à fabriquer des preuves. Mais le président français Jacques Chirac sait que la chute de Saddam Hussein entraînera des conséquences désastreuses pour l’équilibre fragile du Moyen-Orient et, partant, du monde entier.

Pendant des mois, l’équipe du Quai d’Orsay va œuvrer pour tenter de convaincre le président américain George W. Bush et son administration de renoncer à ce projet. De tractations en coups d’éclat, dans les salons feutrés de la diplomatie, c’est une partie de poker qui se joue et mènera à ce moment historique pour l'équilibre du monde : le discours du ministre français des Affaires étrangères Dominique de Villepin à l’ONU, le 14 février 2003.

Racontée comme un film d’espionnage, cette série en quatre épisodes sur fond de crise franco-américaine et de guerre en Irak mêle interviews de protagonistes au cœur de l’histoire, archives et scènes de fiction illustrant des échanges décisifs et confidentiels sur les événements ayant conduit à l’invasion de l’Irak en mars 2003.

Épisode 1 • L'axe du mal

Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont confrontés aux pires attentats de leur histoire. George W. Bush veut punir les coupables. Très vite, l’Irak est pointé du doigt car le pays est accusé de détenir des armes de destruction massive. Le gouvernement français, qui voit d’un très mauvais œil ce projet, va tout faire pour convaincre son allié de renoncer à la guerre.

Épisode 2 • La bataille diplomatique

Jacques Chirac sait qu’une guerre sera catastrophique pour l’équilibre du Moyen-Orient. Pour gagner du temps, le gouvernement français réussit à imposer l’envoi d’une mission de l’ONU chargée de vérifier sur place si l’Irak détient ces fameuses armes de destruction massive. C’est le début d’un bras de fer diplomatique entre les Etats-Unis et la France.

Épisode 3 • La France isolée

Décidé à passer en force, le gouvernement américain envoie son secrétaire d’Etat Colin Powell présenter un épais dossier à charge contre le régime de Saddam Hussein devant le Conseil de sécurité des Nations unies, pour justifier la guerre. Mais les soi-disant preuves sur lesquelles il s’appuie n’existent pas. Entre la France et les Etats-Unis, c’est le point de rupture.

Épisode 4 • La France contre-attaque

La France comprend que l’administration Bush a pris sa décision, mais Jacques Chirac refuse de cautionner une guerre qu’il trouve injustifiée. Il charge Dominique de Villepin d’aller porter la voix de la paix lors d’un discours qui marquera l’Histoire, le 14 février 2003.

Une série de Morgane du Liège et Nicolas Berthelot.