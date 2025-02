"20h30 le dimanche" : les invités de Laurent Delahousse le 16 février 2025 sur France 2

Dimanche 16 février 2025 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 16 février 2025 :

L'entretien • Victor Belmondo

La figure montante du cinéma français Victor Belmondo est l'invité de "20h30 le dimanche". Dans le nouveau film d'Olivier Marchal « Bastion 36 », dont la sortie est prévue le 28 février sur Netflix, l'acteur incarne un flic déterminé et solitaire.

L'occasion de s'immerger dans l'ambiance du mythique 36, quai des Orfèvres, où se trouvaient le siège, l'état-major et les services communs de la Direction régionale de la police judiciaire, avec le témoignage d'Olivier Marchal et de policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI).

Une déambulation qui se termine au Parc des Princes, le foot étant une passion intergénérationnelle dans la famille Belmondo.