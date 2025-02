"Reportages découverte" : La laine, un filon en or, samedi 22 février 2025 sur TF1

Samedi 22 février 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « La laine : un filon en or », un document réalisé par Elodie Branson.

C’est peut-être la fibre naturelle la moins exploitée. Pourtant la laine est réputée depuis plus de 10 000 ans pour ses propriétés exceptionnelles. Elle est aussi à la fois renouvelable et biodégradable. Mais, sur les 14 000 tonnes produites chaque année en France, seulement 4 % sont valorisés.

Depuis quelques années, partout en France des femmes et des hommes, tisserands, créateurs, et même éleveurs, se battent pour revaloriser cet or blanc. Certains d’entre eux n’hésitent pas à prendre des initiatives toujours plus audacieuses.

A 27 ans Léna s’apprête à relancer de vieux métiers à tisser et à créer une usine de tissage dans le Tarn, région durement touchée par la crise du textile dans les années 80 « C’est chouette de se dire qu’on fait perdurer ce savoir-faire et que moi je suis là pour reprendre le flambeau. ». Depuis deux ans, elle est formée par l’un des derniers tisserands de France pour mettre en route l’atelier... « Il y a quand même pas mal d’attente derrière moi. Est-ce que je vais y arriver toute seule ? C’est beaucoup de doutes. Mais j’y crois ! » 150 producteurs de laine de chèvre mohair comptent sur la jeune femme pour produire 1500 pièces avant la saison prochaine. Fin prête à se lancer dans le grand bain, nous suivrons les premiers pas, et les premières galères de la jeune tisserande à la tête de ce nouvel atelier.

Il y a 7 ans Olivia et Paul, ont créé leur marque de prêt - à - porter pour sauver la laine de leur région des Pyrénées. Mais aujourd’hui, la vente de vêtements en laine ne suffit plus. Pour sauver leur entreprise, ils doivent cibler une nouvelle clientèle et trouver de nouveaux débouchés à cet or blanc. « La déco c’est une bonne idée. Ça permet de produire des produits moins saisonniers donc qu’on pourrait vendre toute l’année en touchant d’autres types de clients » Nous allons suivre la naissance d’un nouveau projet de décoration en collaboration avec la propriétaire du château de Sibra qui pourrait peut-être les sauver...

Entre tondeuse de moutons et ébéniste, Claire, n’a pas choisi. « En arrivant ici, j’ai été très touchée par le désarroi des éleveurs de moutons qui ont beaucoup de mal à valoriser leur laine. Ça m’a beaucoup émue et je me suis demandé ce que je pouvais faire ?! » L’artisan d’art formée à l’école Boulle décide alors de mêler le bois à la laine pour créer du mobilier d’exception. A 39 ans, elle vient de décrocher une première commande prestigieuse : une chaise design, pour des appartements de luxe à Megève. Cette commande pourrait lui permettre d’accéder à un nouveau marché haut de gamme…

A 54 ans Christophe ancien entrepreneur dans le luxe a fait un pari fou, délaisser ses tableaux Excel, pour les bergeries. Il vient d’implanter son petit troupeau de 23 brebis à quelques kilomètres de la capitale. « Je vais aller chercher les plus beaux béliers pour les croiser avec mes meilleures brebis, pour arriver à la laine la plus fine possible. Et moi j’y crois à fond, c’est pour ça que je suis devenu éleveur ! » Son but : répondre aux exigences des marques haut de gamme et leur fournir une laine Mérinos française extra fine. « C’est vrai que la laine française, elle n’a pas bonne réputation, et le luxe a pris l’habitude d’aller ailleurs dans le monde. » Pour tenter d’inverser la tendance, et séduire les grandes maisons nous allons suivre le francilien dans la création de sa première gamme de pull de luxe en laine 100 pourcents française.

Des galères de fabrication, à la conquête de nouveaux clients, "Reportages découverte" a suivi ces aventuriers de la laine qui vont tout faire, pour redonner ses lettres de noblesse à une matière oubliée.