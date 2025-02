"Reportages découverte" : Disparus sans laisser d'adresse, dimanche 23 février 2025 sur TF1

Dimanche 23 février 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Disparus sans laisser d'adresse » un document inédit réalisé par Naomi Moschini.

Chaque année en France, 70 000 personnes disparaissent « sans laisser d’adresse ». Si la plupart sont retrouvées, environ 10 000 cas, soit plus de 30 par jour, restent non élucidés. Pour leurs proches, c’est un cauchemar. Bien souvent, ils doivent enquêter seuls pour comprendre pourquoi leur être cher s’est volatilisé ou pour renouer avec un membre inconnu de leur famille.

Pendant près de deux ans, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces femmes et ces hommes qui cherchent leur mère, leur père ou leur frère qu’ils n’ont plus vu depuis des années.

En Haute-Savoie, Marie-Josée, 58 ans, recherche sa sœur, Christine. Cette femme sans histoire s’est volatilisée il y a 15 ans avec son compagnon : “Cet homme me fait peur, il a écarté ma sœur de sa famille, de son travail, de ses amis…si nous n’avons pas de nouvelles de Christine c’est à cause de lui.” La police ne considérant pas cette disparition “inquiétante”, Marie-Josée s’improvise enquêtrice. Elle veut tout faire pour que sa mère de 89 ans revoit sa fille aînée avant de s’éteindre.

A Fréjus, la vie de Loren, 32 ans, est en suspens depuis que sa mère, Nathalie, a disparu une nuit d’octobre 2021. Juste avant de s’évaporer dans la nature, cette femme très perturbée par la crise sanitaire s’était rapprochée d’une prétendue guide spirituelle. Alors qu’une enquête policière est en cours, Loren a fait appel à un détective privé spécialiste des sectes : “Vivre constamment avec l’idée que quelqu’un est peut-être en train de faire du mal à ma mère est insupportable”.

Emmanuel lui, recherche le frère dont il a été séparé il y a un demi-siècle. Né en Corée du Sud en 1964, il a grandi à ses côtés avant d’être adopté en France par un couple breton. Les deux filles d'Emmanuel ont décidé d’aider leur père dans cette quête. “Se dire que Papa a un frère, quelque part dans la nature, c’est fou ! On doit le retrouver.” Mais sans la moindre information sur cet homme, leur enquête, à plus de 9000 km de la France, sera forcément compliquée…et pourtant ce qu’il va découvrir va dépasser ses espoirs les plus fous.

A 63 ans, Annie espère encore connaître les parents qui l’ont abandonnée à la naissance et la sœur ou le frère que sa mère biologique a mis au monde avant elle : “J’ai besoin de les retrouver pour savoir qui je suis et à qui je ressemble… mais je sais que je peux soulever un lourd secret de famille.” Pour avancer dans sa quête, Annie a décidé de faire appel à un généalogiste grâce à qui tout va s'accélérer…

Après des années de silence, les personnes qu’ils recherchent sont-elles toujours vivantes et surtout, ont-elles envie d’être retrouvées ?